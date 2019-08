PSOE y Podemos forman un Gobierno estable en La Rioja con apoyo externo de IU

PSOE y Podemos conformarán un Gobierno de coalición en La Rioja estable y paritario, con el apoyo externo de IU, bajo la presidencia de la socialista Concha Andreu, y el compromiso de no apoyar posibles mociones de censura durante la legislatura.

El Parlamento regional ha acogido este miércoles la firma del acuerdo para un Gobierno "progresista y de izquierdas", en la que han participado Andreu y las diputadas de IU, Henar Moreno, y de Podemos, Raquel Romero, quien el pasado mes de julio no apoyó la investidura de la candidata socialista.

Podemos entrará en el Gobierno con la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, aunque aún no se ha desvelado si será Romero la titular de este departamento ni su composición orgánica, según ha detallado Andreu en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo.

Además de respaldar la investidura de Andreu, que se celebrará los próximos 26 y 27 de agosto, Podemos-Equo e IU se han comprometido en este acuerdo programático a garantizar la gobernabilidad y estabilidad de La Rioja durante la X Legislatura (2019-2023), para lo que se abstendrán de apoyar posibles mociones de censura.

La toma de posesión, con la previsión de que Andreu sea elegida con los 15 votos del PSOE, el de IU y el de Podemos, se celebraría el 29 de agosto, lo que pondrá fin a 24 años de Gobierno del PP en esta comunidad, que será presidida por primera vez por una mujer.

El futuro Gobierno riojano, que es el único autonómico que aún no se ha formado tras las elecciones del 26 de mayo, estará configurado por nueve consejerías, que Andreu no ha desvelado.

Ha reconocido que, tras la fallida investidura de los pasados 16 y 18 de julio, pensó que se volverían a celebrar elecciones regionales, "pero la fuerza del PSOE y el apoyo de los riojanos fue tal" que se convenció de que tenía que "trabajar" para que un Gobierno socialista saliera adelante.

Andreu ha dicho que, en esa fecha, pensó que "no pasa nada, no hay que forzar la máquina, no se puede gobernar a cualquier precio", pero, "afortunadamente", el PSOE y Podemos, desde la semana pasada, pudieron negociar "con el soporte de IU para dar estabilidad mental y de programa".

Por su parte, Romero ha precisado que la formación morada debatirá en los próximos días la posibilidad de que sea ella quien dirija la Consejería de Podemos en el Gobierno riojano y someterá a sus bases el acuerdo, al igual que hará el PSOE.

Ha resaltado la "generosidad" mostrada por todas las partes para alcanzar un acuerdo "necesario" y ha indicado que es un programa "muy ambicioso".

Ha añadido que el acuerdo programático de PSOE e IU le pareció "bueno", pero Podemos-Equo ha introducido algunas cuestiones sobre gobernanza, transparencia, participación ciudadana e igualdad.

En relación a la ruptura de la coalición de Unidas Podemos en La Rioja y la incorporación de las dos diputadas por separado al Grupo Mixto -una de IU y otra de Podemos-, Moreno ha reconocido que "ha habido momentos de tensión" fundamentados en diferencias políticas, pero su principal apuesta ha sido lograr un Gobierno para mejorar la vida de los riojanos.

Ha confirmado, como ya anunció cuando suscribió en julio pasado su propio acuerdo programático con el PSOE, que IU no formará parte del Gobierno, pero permanecerá "vigilante" a su gestión, para "dar valor al funcionamiento de este Parlamento".

Entre las principales líneas programáticas que recoge el acuerdo suscrito este miércoles, figuran la lucha contra la pobreza y por la inclusión social, el fortalecimiento y defensa de los servicios públicos y el desarrollo económico.

El nuevo Gobierno trabajará por el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático y el impulso de una política fiscal justa, progresiva y redistributiva.

También ha avanzado que perderán el concierto educativo aquellos centros sostenidos con fondos públicos que no cumplan con la función social para la que son financiados, que segregan a los alumnos por condición de sexo y que no escolarizan al alumnado socioeconómicamente desfavorecido.