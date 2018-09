El PSOE intenta ganar tiempo ante la presión interna para que Carmen Montón dimita

El PSOE trata de ganar tiempo ante la polémica de las irregularidades del máster de la ministra Carmen Montón, que ha registrado una petición de comparecencia a petición propia en el Congreso para dar explicaciones, mientras Moncloa guarda silencio absoluto ante la revelación de eldiario.es de que las notas fueron manipuladas después de que terminara el máster.

"No tiene nada que ocultar". "Hizo lo que se le exigió por parte de la universidad". "No es consciente de haber tenido ningún trato de favor". "Claridad transparencia y es lo que está demostrando la ministra Montón". Con esas afirmaciones ha defendido la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a pesar de la presión interna de miembros del equipo de Pedro Sánchez que le exigen su cabeza.

La número dos del PSOE, no obstante, no ha descartado la renuncia de Montón, aunque ha utilizado las mismas palabras que la propia ministra en la Ser: "Dimitir por algo que consideras injusto, usted me dirá". Los socialistas se remiten a las explicaciones de la ministra y aseguran que comparecerá en el Congreso a petición propia, aunque ya lo habían reclamado Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV.

Moncloa guarda silencio ante la revelación de que las notas fueron manipuladas y se remiten a las explicaciones que ha dado la ministra. Este lunes aseguraron que en su rueda de prensa se había pronunciado de manera "amplia, clara y transparente". Hoy no dicen nada.

Mientras, dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno ven insostenible la situación porque consideran que rompe el "discurso" que han mantenido los socialistas respecto a casos similares, como los de Cristina Cifuentes o Pablo Casado. Lastra ha salido al paso al asegurar que "no es lo mismo una cosa que la otra" y que la ministra ha puesto a disposición de los medios documentación.

Las fuentes socialistas consultadas por eldiario.es consideran que mantener a Montón en el ministerio va a suponer un desgaste para la acción de Gobierno, pero Sánchez la está sosteniendo. Montón ha asegurado que tiene su respaldo, aunque no ha descartado dimitir. Sí ha dicho que lo considera "injusto" porque, a su juicio, no ha cometido "ninguna irregularidad" y descarga la responsabilidad en la universidad.

Además de la presión interna, la oposición también cuestiona las explicaciones de la ministra. Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV han solicitado su comparecencia; porque no les han convencido las que ha dado hasta ahora.

El PP denuncia la "doble vara de medir" de Sánchez

IU, por ejemplo, ve más cerca pedir su dimisión. La portavoz temporal de IU, Eva García Sempere, ha asegurado que esperarán a escuchar las explicaciones de Carmen Montón en la comparecencia que han reclamado en el Congreso, pero ve más cerca exigir su dimisión porque, según ha dicho, teme que esas explicaciones no sean “satisfactorias”. “Es evidente que no podemos apoyar a una ministra que no puede aclarar cosas tan importantes”, ha agregado el portavoz de En Marea, que ha reclamado que aclare “de forma clara y contundente” las irregularidades de su máster.

Ciudadanos El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha reclamado más explicaciones y le ha reprochado que “siembre sospechas” sobre los títulos universitarios al descargar sobre la Rey Juan Carlos la responsabilidad sobre el cambio en sus notas fuera de plazo. Ciudadanos evita pedir la dimisión de Montón y acusa a PP y PSOE de actuar como “un ejército de ocupación” en la universidad pública.

El PP tampoco pide la dimisión : “Siempre hemos defendido la presunción de inocencia”, ha respondido la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat: “Se ha convertido en un problema para Pedro Sánchez porque se evidencia la doble vara de medir”, ha expresado en referencia a la beligerancia con la que el PSOE cargó contra Cristina Cifuentes y Pablo Casado.