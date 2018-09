Montón no consigue explicar las irregularidades de su máster ni responde si va a dimitir

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha vuelto a defender en una entrevista en la Cadena Ser que no hubo ninguna irregularidad en el 'Máster en Estudios Interdisciplinares de Género' que cursó en 2010-2011. "Considero que dimitir por algo que no he hecho es injusto", ha asegurado, pero ha evitado responder si se plantea la renuncia.

"Hoy estoy aquí porque siento el apoyo de las personas que importan", ha zanjado, después de aclarar que había hablado con el presidente del Gobierno y con la vicepresidenta, Carmen Calvo. "Q uieren que esté fuerte y dé explicaciones claras".

Las informaciones publicadas en exclusiva por eldiario.es desde este lunes indican que el máster de la ministra cuenta con más de una cuestión irregular. Por ejemplo, que no asistiera prácticamente a clase, que se le convalidara al menos una asignatura por sus estudios de Medicina o que no conociera a sus profesores.

Este lunes, en la rueda de prensa en la que la ministra pretendía despejar todas las dudas, Montón aseguró que había cursado "a distancia" el máster, lo que explicaba su escasa asistencia a clase y el hecho de que no conociera a alumnas ni profesores. Sin embargo, la información oficial del máster que aprobó en la Universidad Rey Juan Carlos desmiente esta explicación e indica que era un curso exclusivamente presencial.

En la entrevista ha vuelto a insistir en que fue la universidad la que le permitió no asistir a clase y que eso no suponía un trato de favor. "Yo era portavoz parlamentaria y quería hacer bien mi trabajo. No es cuestión de que no tuviera tiempo para las clases. Le envié un mail a la profesora y me contestó que no hacía falta asistir". Ante la pregunta de si esa opción suponía un trato de favor respecto del resto de alumnas, Montón se ha defendido: "Lo estamos mirando con los ojos de 2018, pero entonces me estaban diciendo 'no te preocupes, lo puedes hacer a distancia'. No he recibido un trato de favor".

"Hay que dar explicaciones, hay que dar la cara. Aportar las pruebas documentales y no dar excusas logísticas", ha comenzado Montón. Pero no ha podido explicar por qué no hablaba con los profesores ni tenía relación alguna con ellos. "Yo no tenía interés en hacerme notar", ha sido toda su justificación.

El cambio de las notas y el TFM

La información de eldiario.es acredita que en julio de 2011, al acabar el curso, el expediente de Carmen Montón tenía una de sus asignaturas calificada con un "no presentado". El 25 de noviembre de 2011, alguien entró en el sistema informático de la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas de ese curso ya estaban cerradas. Eso explicaría que el título de la ministra tenga fecha del año siguiente y no el de sus compañeras de curso.

"Si tuviera una explicación se la daría, porque la principal interesada en saber qué pasó con ese expediente soy yo", ha afirmado ante las preguntas de la periodista Pepa Bueno. "Desgraciadamente, no conservo esos documentos. Si no fuera así, no estaríamos teniendo esta conversación". Sin embargo, Montón no ha podido garantizar que hubiera aprobado todas las asignaturas antes de presentar el trabajo final de máster.

"Yo presenté el trabajo, tengo el ordenador que lo acredita", ha defendido. Y ha explicado que en la universidad no le dijeron que tuviera que subsanar ninguna cosa ni aprobar ninguna asignatura.

"Tengo el certificado de notas. Yo entendí que estaba entregando el trabajo fin de máster y que tenía todo superado. Nadie me advirtió lo contrario. Las evaluaciones que se hacían se podían subsanar con lo que reclamara cada docente, cada práctica. Eran comentarios de textos, poner ejemplos de anuncios sexistas...", ha explicado.

Y ha adjudicado toda la responsabilidad a la Rey Juan Carlos: "De todo lo que pudiera haber cometido la universidad, no soy yo la responsable; no es el máster de Montón".

La ministra ha acudido a la entrevista con una copia de su TFM, y ha invitado a Pepa Bueno a hojearlo. Pero se ha negado a entregarlo o a permitir que los periodistas de la Cadena Ser le hicieran una copia. Ya lo había hecho ayer después de la rueda de prensa, cuando mostró el trabajo a la prensa, pero no incluyó ese documento en el paquete que el ministerio envió más tarde a las redacciones.