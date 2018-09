Las seis mentiras de Carmen Montón en la rueda de prensa sobre su máster

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha comparecido ante los medios para defender que su máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos lo cursó con normalidad, pese a que profesores y alumnos que asistieron relatan que el máster no funcionaba como funcionó para la entonces diputada y portavoz de Igualdad del PSOE.

Tras la investigación periodística publicada por eldiario.es , que demuestra que ese máster estuvo plagado de irregularidades, Montón ha optado por contradecir varias de las afirmaciones que hizo ante tres periodistas. Si el pasado martes a las 17.30 la ministra dijo a eldiario.es que empezó a ir a clase en enero y que fue presencialmente a la universidad, en la rueda de prensa ha defendido que cursó la modalidad online y que se incorporó el 30 de septiembre. Sin embargo, eso contradice que eligiera este campus por el horario: "Salía corriendo del Congreso los jueves para poder llegar a clase". ¿Si era online, por qué Montón justificó su asistencia en la reunión en el ministerio? Esta es una de las falsedades que ha dicho en la rueda de prensa:

Carmen Montón: "Hice un máster para estar mejor formada (...) "No lo necesitaba para trabajar y no lo necesito para trabajar"

Falso. En su despacho del Ministerio de Sanidad relató a eldiario.es que su idea al dejar la política era dedicarse a la docencia, y por eso el itinerario que se había marcado era hacer un máster que le diera acceso al doctorado. Dio más detalles, incluso. Relató que su idea era cursar el posgrado en Valencia, donde se iba a sentir "más acogida" porque conocía más a las profesoras. Pero finalmente, por el horario, escogió la URJC, pese a que ahora defiende que se matriculó como alumna a distancia. " No lo necesitaba para trabajar y no lo necesito para trabajar", ha dicho en su comparecencia. Lo necesitaba para ser profesora cuando dejara la política, como ella misma admitió.

"Cursé el máster a distancia"

Falso. En teoría lo cursó presencialmente y así lo defendió en todo momento la ministra Montón ante tres periodistas de eldiario.es. Es más, informó en la reunión con este medio de que había alumnas online que hacían trabajos más extensos, pero que en su caso, como era presencial, los trabajos eran de 30 ó 40 líneas, una extensión que, por otra parte, las cinco alumnas consultadas niegan: eran de varias páginas. "Lo cursé a distancia y asistí a todas las clases a las que pude asistir", ha dicho en la rueda de prensa de este lunes, cambiando radicalmente su versión de asistencia. Las alumnas online colgaban todas las tareas en una plataforma del campus virtual. Pese a que queda el registro informático, Montón dice que no puede dar muchos documentos alegando que han pasado muchos años.

"Puedo acreditar todos los pasos", incluyendo matrícula, trabajos y TFM.

Falso. La ministra tiene correos con otra alumna y exdirectora de comunicación de Bibiana Aído, con la directora del máster y con la secretaria del mismo (a la que no ha hecho mención en su comparecencia), pero no puede acreditar ninguna entrega de trabajo porque, como dijo a eldiario.es, no conserva mails con ningún profesor. "Tengo 30 correos electrónicos que demuestran que he cursado el máster", ha dicho ante la prensa. Es cierto que tiene correos, que ya pudo leer eldiario.es en su reunión con la ministra, pero ninguno de ellos acredita la entrega obligatoria de 12 trabajos, uno por asignatura. Sí tiene un TFM de 50 páginas, aunque tampoco tiene registro de haberlo entregado ni mail enviado a Laura Nuño, su directora.

"No hay ninguna convalidación, no es posible, porque no la he solicitado".

Falso. La profesora Laura Núñez Puente impartió en el primer cuatrimestre las clases de ‘Feminismo y construcción de la identidad de género’. "A Carmen no la recuerdo en clase porque convalidó y yo tampoco sabía que estaba entre las alumnas. Cuando salió publicado en los medios lo del máster revisé mis actas y comprobé que aparece convalidada", aseguró esta profesora de la URJC a eldiario.es con rotundidad. Ahora Montón pone en entredicho el testimonio de una docente que ha revisado las actas oficiales de la URJC. Además, no sería la primera vez que alumnos del instituto universitario que dirigía el imputado Enrique Álvarez Conde aparecen convalidados con actas irregulares, incluso sin haberlo solicitado previamente.

"Me incorporo en septiembre, pero en enero más activamente".

Falso. Montón empezó la reunión con eldiario.es el pasado martes defendiendo esta misma tesis, pero acabó admitiendo una hora después, ante la evidencia de que nadie le recordaba, que hasta enero no hizo nada. De hecho, en su expediente, el primer cuatrimestre aparece como "no presentada", prueba inequívoca de que no se presentó a nada. De hecho, la semana pasada justificó que no recuerda en el máster al profesor Enrique Álvarez Conde, que le puso sobresaliente, porque no empezó hasta enero. Sin embargo, este lunes ha variado totalmente su versión.

"El TFM era el objeto final del máster"

Falso. El máster era de 60 créditos, de los cuales el Trabajo Fin de Máster (TFM) suponía 24. Pero el objeto final de un máster es cursarlo y aprender, todas las asignaturas, no solo un trabajo. Su posgrado tenía 12 materias sobre igualdad de tres créditos cada una. No ha podido acreditar ningún trabajo de esas asignaturas.

"Hay un error en mi título, al figurar el 2012 y he pedido una rectificación para que lo sustituyan"

Cierto. Pero el título de Montón es el único que contiene un error de esas características. El resto de alumnas contactadas tienen la fecha de forma correcta. En lugar de poner que superó los estudios en "junio de 2011", como el resto de las alumnas matriculadas, dice que lo ha superado en "2012". Fue eldiario.es el medio que le pidió que aclarara esto y la ministra aceptó hacer una consulta a la universidad. Ese es otro de los documentos que ha enseñado hoy.