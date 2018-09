Las notas de la ministra Montón fueron manipuladas meses después de terminar el máster

La ministra Carmen Montón no aprobó todo su máster "en la convocatoria de junio de 2011", como ha defendido ella misma en público y como dice el expediente académico oficial que ha presentado y que también publicó este lunes eldiario.es.

En esa fecha, según consta en su ficha de alumna, al menos en una asignatura, Montón aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. El sistema informático de registro de la Universidad Rey Juan Carlos refleja claramente que el 13 de julio de 2011 una materia aún está por superar: "No presentado", aparece en la ficha de la alumna Carmen Montón Giménez que figura en la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuatro meses más tarde, el 25 de noviembre de 2011, alguien entró en ese mismo sistema informático y modificó la nota. De "no presentado" pasó a "aprobado". eldiario.es no ha podido acreditar quién es esta persona que cambia la nota ni por qué lo hace. En esa fecha, las actas oficiales del máster estaban ya cerradas y el curso académico 2010-2011 había finalizado.

Carmen Montón tenía un "no presentado" en el curso que asegura que lo aprobó todo

El mecanismo legal para cambiar una nota con las actas ya cerradas está muy regulado. En el caso de la ministra Carmen Montón, eldiario.es no tiene constancia de que esas gestiones se hayan realizado ni con qué motivación. La Universidad Rey Juan Carlos no da respuesta y remite a la interesada, con el argumento de que no puede revelar los expedientes de sus exalumnas. Carmen Montón asegura que completó todo el curso en junio de 2011. eldiario.es ha repreguntado a fuentes del Ministerio de Sanidad si se mantienen en esa versión: "Así consta en su propio portal del alumno y en su expediente académico que expidió la universidad y hemos repartido hoy (por el lunes)", afirman.

No es la primera vez que un máster del instituto universitario que dirigía Enrique Álvarez Conde presenta un cambio de notas de este tipo. Lo mismo ocurrió con Cifuentes y la funcionaría Amalia Calonge, que modificó las notas a posteriori para cambiar un "no presentado" por otra nota. La excusa del fallo en la transcripción de notas, que en su momentó usó Cristina Cifuentes y la URJC para intentar justificar este cambio irregular en su expediente, queda esta vez descartado porque Montón nunca ha hablado de que haya habido ningún error en su expediente. Es más, lo ha dado todo por correcto.

Que Montón tuviera una asignatura pendiente hasta noviembre de 2011 convierte en fraudulenta su presentación del trabajo de fin de máster. El artículo 8.2 del reglamento es bastante claro. "Para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) el alumno tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente". Pero en junio, según los registros informáticos de la Universidad, es evidente que Carmen Montón no había superado todas sus asignaturas.

El título de máster de Carmen Montón, con fecha 2012, un año posterior al curso que aparece en sus notas

La ministra ha asegurado en dos ocasiones que presentó ese TFM en junio, como consta en sus notas, aunque no ha podido acreditarlo con ningún correo. Según el calendario de aquel curso, las alumnas tenían el 10 de junio como plazo máximo de entrega, como pudo confirmar eldiario.es en un mail que enseñó la propia Montón a los periodistas de esta redacción. Las pruebas recabadas por eldiario.es demuestran por tanto que presentó el trabajo cuando una de sus asignaturas figuraba en su expediente como "no presentado", algo que le debió impedir que presentase el trabajo.

Este procedimiento de calificaciones es prácticamente calcado al de Cristina Cifuentes, que está siendo investigado en el juzgado de instrucción 51 de Madrid: un cambio de notas fuera del curso escolar, sin rastro de apertura de actas ajustadas a la normativa y que incluye la presentación del TFM cuando quedan asignaturas por aprobar. El Instituto Universitario de ambos másteres es el mismo.

El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, demuestra que las notas finales de Carmen Montón se pusieron un curso después de lo que defiende la ministra. Eso explicaría la anomalía en su título universitario oficial firmado por el rey, que certifica que finalizó los estudios de máster en "junio de 2012", un año después que sus compañeras, en cuyos títulos figura "junio de 2011" como el mes en que completaron este posgrado. L a expedición de ese certificado académico estaba regulada por el Real Decreto 1002/2010 , y en él se detalla que en estos documentos oficiales tiene que aparecer la "fecha de finalización de las enseñanzas" en el formato de mes y año.

Según Montón, este llamativo error en la fecha de su título era culpa de la Universidad Rey Juan Carlos, a la que ha solicitado una corrección en una carta que este lunes ha enseñado a los medios.

Tras publicarse la noticia de eldiario.es que revela que el máster de Montón está plagado de irregularidades, la ministra ha dado una rueda de prensa en la que ha insistido en su inocencia y ha cambiado la versión que ofreció a los periodistas que investigaron su título diciendo que hizo el máster "a distancia". La documentación de la universidad revela que la única modalidad legal era presencial.

Montón también negó haber pedido ninguna convalidación, pese a que la profesora Sonia Núñez ha acreditado una convalidación en sus actas. Montón en todo momento ha defendido que hizo el curso en un año, en el 2010/2011. La ministra de Sanidad, cada hora más cuestionada por los propios dirigentes del PSOE y del propio Gobierno, se niega a dimitir porque, según ha defendido con vehemencia en dos ocasiones, "no todos somos iguales".