La ministra de Sanidad cambia su versión y dice ahora que cursó el máster a distancia

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, asegura ahora que cursó su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en su modalidad a distancia. "Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases que puede asistir", ha apuntado Montón en una rueda de prensa para explicar las irregularidades en torno a su titulación.

Con esta declaración, la ministra vuelve a cambiar de versión sobre su asistencia a las clases del máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la universidad pública. En un primer momento, durante la reunión con los periodistas de eldiario.es, Montón aseguró de forma tajante que sí había asistido a todas las clases de la titulación. Pero a lo largo de la conversación, corrigió esta primera afirmación: matizó que empezó en octubre, cuando fue admitida; más tarde calcula que fue en noviembre y al final de la reunión confirma que empezó en enero.

Según ha explicado este lunes la ministra, fue la exdirectora del máster, Laura Nuño, la que le indicó por correo electrónico que podía cursar la titulación a distancia, sin necesidad de presentarse a las clases. Montón envió un correo a Nuño lamentándose "horrorizada" por no haber podido asistir a las primeras clases, a lo que la exdirectora contestó, en otro correo fechado "el ocho de octubre de 2010", asegurando que estaba previsto que el máster "podía ser cursado a distancia".

Aunque dice haber cursado el máster a distancia, Montón también dice haber asistido a todas las clases que pudo: "Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases a las que pude asistir". "Yo me incorporo al curso el 30 de septiembre y no en el mes de enero, tal y como se ha publicado. Es en enero cuando acudo de forma más regular a las clases".

El 30 de septiembre fue, en palabras de la ministra, el día que recibió el correo en el que se le indicaba que había sido admitida al máster, "el mismo mes que empieza el curso". A partir de ese momento, Montón ha insistido en que se organizó para asistir "al máximo" de clases: "Me organicé para ir al máximo [de clases] que pude, es verdad que en enero estaba más organizada".

Empezando en enero, Montón se perdió seis de las 12 asignaturas presenciales de la titulación, que corresponden al primer cuatrimestre. Sus notas, a las que ha tenido acceso eldiario.es, confirman que no se presentó a ninguna de las asignaturas del primer cuatrimestre. Todas aparecen en esa convocatoria como "no presentado". También confirman que, en la convocatoria de junio, sacó tres sobresalientes, un notable y dos aprobados en asignaturas que habían acabado cuando ella empezó. Los sobresalientes suelen tener en cuenta la participación del alumno en clase y se premia así su implicación, explican fuentes universitarias consultadas, que refieren que sería raro poner la máxima nota a alguien que no ha aparecido nunca por clase.

Otra profesora que prefiere no dar su nombre, cuya materia Montón aprobó en junio, confirma a eldiario.es que no recuerda a Montón ni siquiera haberle aprobado. "No me suena que estuviera, la habría conocido", reseña. Además tras revisar su documentación y en una segunda comunicación asegura que "no tiene constancia de ella" en "trabajos ni en participación en foros".

La ministra, preguntada por eldiario.es, tampoco recordaba dónde tenía que ir a las clases. Dijo Móstoles y Leganés, pero no fue capaz de responder lo que cinco alumnas refirieron a este periódico sin ninguna duda: Vicálvaro.

"Cursé el máster con las instrucciones que me dieron"

La ministra de Sanidad ha explicado que ella siguió todas las indicaciones que le dieron desde la URJC para cursar su máster. Montón asegura que guarda "suficientes información" para demostrar esta afirmación: "Cursé el máster de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron".

Mientras era diputada y portavoz de Igualdad en el PSOE, la ahora ministra de Sanidad superó con una nota de 8,43 un máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la universidad pública en el curso 2010/2011, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado.

Uno de estos sobresalientes fue otorgado por Enrique Álvarez Conde, el director del instituto que organizó los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, e imputado en la investigación judicial de estos dos posgrados y que no responde a las llamadas de este medio. Otra de sus profesoras y directora del máster era Laura Nuño, imputada también en el caso Cifuentes y número dos del catedrático desde diciembre de 2017. El máster lo organizaba el Instituto de Derecho Público de la URJC, recientemente clausurado por las numerosas irregularidades destapadas por eldiario.es y que hoy investiga la justicia. En el claustro de este curso, como docentes o tutores de los trabajos, también figuran otros dos profesores imputados por el máster de Cifuentes: Pablo Chico de la Cámara y Clara Souto.

Montón pagó la matrícula de su posgrado fuera de plazo, tres meses después y superó la mitad de las materias del máster sin asistir a clase y sin tratar con los profesores. "Siempre seguí las instrucciones académicas que me dieron", ha remarcado la dirigente socialista.