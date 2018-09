Pablo Casado vuelve a Georgetown... en el centro de Madrid y para hablar sobre inteligencia artificial

El líder del PP, Pablo Casado, ha retomado este jueves su vinculación con la Universidad de Georgetown. El regreso al que fue uno de los centros en los que el presidente de los conservadores realizó uno de los "posgrados" de su carrera formativa tiene lugar en Madrid y no en Washington, donde tiene su sede. Casado participa en un debate con miembros de la institución norteamericana que tiene lugar en el Congreso de los Diputados y en el que, según ha reconocido el PP, está previsto que se defienda la carrera académica del presidente de los conservadores. Sin embargo, el asunto sobre el que versa el encuentro no está relacionado directamente con la actividad política de los populares: se trata de una conversación sobre inteligencia artificial.

El debate lo organiza la McDonough School of Business, perteneciente a la Universidad Georgetown, en la que José María Aznar, expresidente y uno de los principales valedores de Casado, fue profesor asociado. El título del acto es The Outlook on Technology and Artificial Intelligence y se celebra a puerta cerrada. Lo modera el decano Paul Almeida y además de Casado también intervienen Ivan Glasovac, director general de Resolute Consulting, y Meredith Chasney, gerente de contenidos educativos de la empresa Monkimun.

Casado siempre ha presumido de contar con "posgrados" en universidades norteamericanas. Según consta en el currículum colgado en la web oficial del PP, el presidente de los conservadores cuenta con un DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y un CLS del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, entre otros estudios.

A raíz de la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos se conoció que, en realidad, el título de Harvard se impartió en Madrid, en el barrio de Aravaca, en el campus del IESE , una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo y que pertenece a la Universidad de Navarra. Se trataba de un cursillo de solo cuatro días, entre el 16 y el 19 de junio 2008.

Tres "posgrados" en un verano

Asimismo, el otro "posgrado en Estados Unidos" del que presume Casado, el de Georgetown, tuvo una duración "similar" al DGP de la Kennedy School of Government según le explicó el líder del PP a este diario el pasado abril. El presidente de los conservadores no recordaba entonces exactamente cuántos días de clase tuvo en ese curso en Washington, que realizó en agosto de 2008. Entre junio y agosto de ese año Pablo Casado aprobó un tercer posgrado, también en Harvard.

La participación del líder del PP en el debate de este jueves se produce además en plena polémica por sus estudios y nada más conocerse que c uatro profesores de Casado reconocieron que el presidente de los populares no fue a sus clases en la licenciatura de Derecho en el centro Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense. Una quinta, que explica que entre sus requisitos para aprobar se encontraba la asistencia a clase, "no recuerda" si el estudiante lo cumplió.