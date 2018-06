Pablo Iglesias: "Toda la corrupción asociada al Caso Nóos tiene que ver con lo que significa el rey de España"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha declarado que "quedan claros los vínculos de la monarquía con la corrupción". Lo ha hecho en los pasillos del Congreso de los Diputados este miércoles, un día después de que se conozca la sentencia por el caso Nóos.

"Urdangarín no hubiera podido cometer estos delitos si no hubiera sido yerno del rey", ha expresado Iglesias, "va siendo hora de replantearse si tiene sentido que en la España democrática siguen existiendo los privilegios de los que goza la monarquía".

Iglesias ha mostrado su desagrado con el procedimiento, del que ha remarcado que "ha habido trato de favor y privilegios por parte de la infanta" —citando al juez Castro— y del que cree que "Juan Carlos I tendría que haber declarado al menos como testigo en este procedimiento", aludiendo también a a palabras de los fiscales.

El líder de Podemos ha señalado que "hacen falta valores republicanos que den también dignidad a nuestro sistema de justicia". "Nadie por tener sangre azul tiene porqué tener privilegios y quizás la monarquía sea una rémora del pasado y una institución asociada a la corrupción que la España democrática del futuro no se puede permitir", ha aseverado Iglesias.

No es la primera vez que el secretario general de Podemos carga contra la monarquía y cuestiona sus privilegios, pues siempre se ha mostrado contrario a la institución de manera abierta. "El aforamiento del rey no tiene sentido, si el rey tiene que declarar como imputado o como testigo, su condición de monarca no le debe permitir disfrutar de privilegios de los que no gozan el resto de ciudadanos", ha dicho Iglesias.

Sobre una posible iniciativa por parte de Podemos para rebajar los privilegios de la monarquía, Iglesias ha expresado que "lo valoraremos en su momento".