Rafael Hernando (PP): "Los que pedían subida de las pensiones, ahora que se manifiesten para dar las gracias al Gobierno"

El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, ha pedido "a los que se manifestaban" reclamando una subida de las pensiones superior al 0,25% que "salgan a manifestarse para dar las gracias al Gobierno".

"Nos pedían el 1% y las vamos a subir el 3%. Tres veces más de lo que nos pedían. Yo lo que le pido a los que se manifestaban cuando decían que solo las subíamos el 0,25% y querían que las subiéramos el 1% es que ahora salgan a manifestarse pero a dar las gracias al Gobierno, porque las vamos a subir el 3%", ha dicho este domingo en un acto con las Nuevas Generaciones del partido en Madrid.

Por otro lado, Hernando ha anunciado que el Partido Popular va a presentar una Proposición de Ley "donde se garantice que gobierne la lista más votada".

"Nosotros queremos cambiar la ley para que quien gane en las urnas gane las elecciones y pueda gobernar", ha dicho. "Yo no sé so todos están de acuerdo con esto. Temo que Ciudadanos no", ha añadido.

"Voy a presentar una Proposición de Ley en el Congreso para que quien gana, gobierne; y que los ciudadanos sean los que digan quién gobierna. Que no lo digan extraños pactos o extraños acuerdos hechos de tapadillo en los despacho de alguno y al servicio de los intereses no confesables de de otros", ha apuntado Hernando. Eso no lo queremos más; creo que tenemos ya buenas muestras, aquí precisamente en Madrid, de lo que es eso. Aquí perdieron los de Podemos, pero gobiernan por el Partido Socialista", ha dicho, en referencia a la alcaldía de la capital.