Pastor reivindica a Rajoy como "el mejor presidente" y llama a estar "más unidos que nunca" tras el Congreso

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reivindicado este viernes a Mariano Rajoy no sólo como "un gran presidente" sino como "el mejor presidente", se ha mostrado segura de que los candidatos a sucederle en la Presidencia del partido, Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, sabrán estar "a la altura" de su nuevo papel y ha llamado a sus compañeros de partido a estar "más unidos que nunca" tras el Congreso Nacional Extraordinario de este viernes y sábado.

Pastor ha tomado la palabra tras ser elegida por unanimidad presidenta de este cónclave y ha pronunciado un discurso muy emotivo centrado sobre todo en Rajoy, de quien es amiga personal, a quien ha ensalzado y de quien ha puesto en valor su carrera política dentro del PP.

"No sólo has ido un gran presidente, sino que has sido el mejor presidente que hemos tenido nunca", ha aseverado la presidenta de la Cámara Baja, quien ha celebrado haber podido trabajar junto a Rajoy durante 22 años.

Pastor ha subrayado que durante 14 años el PP ha estado presidido por "una gran persona", como así lo han percibido también "una gran mayoría de los españoles", quienes han sabido entender al líder "entregado", "generoso", "discreto", "prudente", de "gran personalidad", "de una sola pieza" y "sin dobleces".

"LA MÁS BRILLANTE HOJA DE SERVICIOS"

Pero, especialmente, ha dicho, han visto a una persona que "cree en su país", que ha mantenido "unido" al PP y que se ha identificado con los valores de un partido "al que ha servido durante 40 años", empezando a pegar carteles en Pontevedra y acabando en la Presidencia del Gobierno. A su juicio, Rajoy tiene "la más brillante hoja de servicios".

En concreto, ha destacado su "enorme lealtad" a España y los españoles y ha elogiado cómo ha dejado el país tras los años de Gobierno socialista, puesto que ha logrado sacar adelante al país "en momentos complicados", estabilizando la economía del país, comprometiéndose con los derechos de todos los españoles y certificando la derrota del terrorismo "sin hacer concesiones" y "sin menospreciar a las víctimas".

"Hablamos del presidente que, con la Constitución en la mano, ha defendido la unidad y la igualdad de los españoles en el ejercicio de una soberanía de la que nadie puede privarnos y que ha devuelto a España a la senda de la prosperidad", ha manifestado Pastor, incidiendo en que la España de hoy es el reflejo de su "obra", su "esfuerzo" y su "inagotable amor a España". "Ésa ha sido la lección que nos has dado a todos", ha apostillado.

"Pero tu obra no ha terminado y está dando sus frutos y seguirá dándolos, aunque esos éxitos quieran apuntárselos quienes han llegado al Gobierno apoyándose en quienes quieren romper España", ha dicho, en alusión al PSOE y su líder y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Estoy segura de que tu inmensa talla de demócrata y de hombre de bien ha quedado a la vista de todos, también de cómo te has despedido de la política, sin hacer ruido y con elegancia", un rasgo "raro" en el mundo en que vivimos, ha proseguido Pastor, cuyas palabras ha sido recibidas con emoción por Rajoy, a quien ha confirmado que sí, que ha "cumplido" con el mandato de la política de "mejorar la vida de las personas". "Créeme que lo has conseguido", le ha asegurado.

También ha aprovechado la presidenta del Congreso para dirigir un cariño mensaje a la mujer de Mariano Rajoy, Viri Fernández, porque, en su opinión, "nada de esto habría sido posible" sin ella. Unas palabras que Fernández ha agradecido al borde las lágrimas.

Dicho esto, Pastor ha señalado que la nueva etapa que comienza ahora el PP "no será posible" sin el "aliento", el "consejo", el "conocimiento" y la "experiencia" de Rajoy, sobre cuyo legado, ha indicado, debe construirse el futuro.

"Somos un partido que cree en las instituciones y que trabaja para construir más España y fortalecer la democracia", ha afirmado Pastor, quien no ha querido terminar su discurso sin dirigirse a los candidatos a suceder a Rajoy en la Presidencia del PP.

"ES HORA DE SUMAR ESFUERZOS"

"Representáis el capital con que cuenta el PP, habéis trabajado mucho por este proyecto, que es poner este partido al servicio de España y de los españoles, y cualquiera de vosotros dos estará a la altura de algo de tanta responsabilidad, que es a la vez tan grande y emocionante", ha señalado.

Por ello, y teniendo en cuenta "el gran reto" que supone las elecciones autonómicas, municipales y europeas, pero también el de "recuperar" el Gobierno de España, Pastor ha subrayado que cuando concluya el Congreso, "todos" deberían sentirse "ganadores" bajo la dirección del nuevo presidente o presidenta.

"Habrá llegado la hora de sumar esfuerzos, de volcarnos en esta tarea de cumplir con los españoles y la hora de estar más unidos que nunca --ha concluido--. Debemos mantener siempre la cohesión del PP y trabajar hombro con hombreo para servir a este país que lo vale todo y que es nuestra razón de ser".