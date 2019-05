Pedro Sánchez pide a PP y Ciudadanos que no se apoyen en Vox: "Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE"

"El PSOE se ha confirmado como la primera fuerza de largo", ha sido la primera valoración de los resultados del 26M de Pedro Sánchez tras conocerse los resultados de las europeas, municipales y autonómicas. La victoria es agridulce para los socialistas que, a pesar de ser la primera fuerza en los principales municipios y comunidades, se juega algunos gobiernos por la suma de las tres derechas.

Y esa ha sido una de los principales mensajes de Pedro Sánchez en su discurso: "En aquellas administraciones en las que la primera fuerza no pueda gobernar será porque la derecha del PP y Ciudadanos pactan con la ultraderecha". La comparecencia, en la que no ha admitido preguntas de los periodistas, se ha producido minutos antes de que públicamente se conocieran los resultados de la Comunidad de Madrid, donde el PSOE, a pesar de la holgada victoria, no logrará el Gobierno. Conseguir la Puerta del Sol era el gran reto de los socialistas esta campaña, pero Ángel Gabilondo se queda de nuevo a las puertas.

Pedro Sánchez ha reclamado a PP y Ciudadanos que no deje la gobernabilidad en manos de la "ultraderecha" de Vox. "Apelo a la responsabilidad de los líderes nacionales para no dejar en manos dela ultraderecha la estabilidad de gobiernos autonómicos y municipales. Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE, que ha ganado rotundamente", ha expresado el líder socialista en una referencia especialmente dirigida a Albert Rivera, que aseguró antes de los comicios que no pactaría con el PSOE de Sánchez.

"Dejemos la dialéctica electoral y pensemos en la mayoría de españoles que quieren avanzar y no retroceder", ha dicho Sánchez rodeado de los principales miembros de su Ejecutiva y del Gobierno, entre ellos Josep Borrell, que ha superado las expectativas al colocarse en el Parlamento Europeo con 20 diputados socialistas españoles.

El líder del PSOE ha reclamado a Pablo Casado y Albert Rivera que no hagan "descansar" los gobiernos "en manos de una formación situada en la ultraderecha y que plantea involución".

Sánchez compareció pasada la medianoche, cuando quedaba claro que el PSOE ha ganado las elecciones en todas comunidades, excepto en Cantabria y Navarra, aunque la suma de las derechas amenazaba con arrebatarle el poder en Aragón a Javier Lambán.