Pedro Sánchez se presentará a la investidura aunque no tenga los apoyos amarrados

Pedro Sánchez se presentará a la investidura aunque se arriesgue a no sacarla adelante. El candidato socialista se someterá a una votación, aunque no tenga los apoyos amarrados con la idea de que el resto de formaciones se retrate, pero jugándosela a salir derrotado en el primer intento (eso supondría que se pusiera en marcha el reloj de dos meses para intentarlo de nuevo antes de que se convoquen automáticamente las elecciones).

"El presidente y candidato se presentará a la investidura. Los apoyos se decidirán en ese momento", ha asegurado el secretario de Organización, José Luis Ábalos. En las filas socialistas confían en que poner una fecha a la investidura y celebrar el debate presione al resto de formaciones para facilitar la gobernabilidad. "Uno tiene que hacer caso al mandato de las urnas, que no puedes rehuir, hay que asumir el mandato electoral y el mandato del rey", ha rematado.

Sánchez se someterá, por tanto, a una investidura ·"en breve" -previsiblemente en la primera quincena de julio- aunque no tenga garantizada la mayoría simple que requiere para salir investido. Una opción que ven factible en el PSOE es que en esa votación algunas formaciones permitan que salga adelante sobre la marcha.

“Ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esa investidura, de si hay apoyos o no hay apoyos. A la investidura nos presentaremos porque la prioridad es que haya Gobierno en España", ha afirmado.

El PSOE descarga toda la presión sobre PP y Ciudadanos para que faciliten que haya un Gobierno. "Lo que ofrecemos es lo mismo que ellos están pidiendo, que empiece la legislatura. Para empezar una legislatura previamente tenemos que tener una investidura. Parece claro que quieren que la legislatura eche a andar", ha dicho sobre Pablo Casado y Albert Rivera.

Ábalos ha expresado que la voluntad de los socialistas es ofrecer "acuerdos nacionales" y, a Unidas Podemos, "el desarrollo de políticas sectoriales". Es lo que en Moncloa definen como "geometría permanente", es decir, que el Gobierno pueda sacar adelante medidas sociales mirando a la izquierda y Pactos de Estado mirando a la derecha.

Para el secretario de Organización del PSOE, ese planteamiento de que se abstenga el PP no choca con el "no es no" de Pedro Sánchez en 2016: "Pedro Sánchez tuvo dos cosas, una es mantener su posición y, otra es no ser un obstáculo; él se fue para no ser un problema, otros se aferran a costa del país".

El dirigente socialista ha cargado especialmente contra Ciudadanos, por haberse sumado a PP y Vox en "un cinturón de hierro contra el PSOE". "Nos llama la atención en esta estrategia de las tres derechas contra el PSOE y el rol decisorio que ha tenido Ciudadanos para hacer valer ese incomprensible cordón sanitario contra el PSOE", ha dicho Ábalos, para quien se "perjudica a sí mismo" porque "incomprensiblemente" ha reforzado a Casado "uniendo su futuro al de PP y Vox".

"No entendemos la fijación de Rivera contra el PSOE"

Además, ha aprovechado para recriminar a Albert Rivera que haya limitado el "margen de decisión o de autonomía" a sus organizaciones territoriales al desautorizar a quienes se han decantado por el PSOE, por ejemplo, en Melilla. "Es una actitud que no solo nos sorprende a nosotros, sorprende y hiere a parte de sus fundadores, inquieta en Europa -ha dicho sacando rédito de la crisis interna de Ciudadanos y sus consecuencias en el Grupo Liberal- y ha desorientado a sus propias bases y tiene perplejo a los españoles que votaron por la moderación y la centralidad". "No acabamos de entender la fijación de Rivera con el PSOE", ha dicho Ábalos.

"Es más complicado para España salir de la espiral de bloqueo si no hay rectificación de esa estrategia de alianzas, que contrasta con la de Valls en Barcelona", ha avisado Ábalos.

"Lo que tiene que hacer Rivera es integrarse en el PP y ya está", ha expresado sobre la ruptura con Manuel Valls por el apoyo a Ada Colau: "Lo importante es que Barcelona no fuera una trinchera independentista".

Preguntado sobre si la posición del PSC en Barcelona puede complicar la investidura de Sánchez ya que ha cortado el paso a la alcaldía de Ernest Maragall (ERC), Ábalos ha dicho que no se puede "hacer un Gobierno a base de situaciones particulares". "No podemos estar a expensas de lo que pueda ocurrir en un sitio puntualmente", ha afirmado antes de rematar: "Una investidura así tampoco interesa".