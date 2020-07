Podemos niega machismo de Iglesias al guardar la tarjeta de Dina Bousselham: hubiera hecho lo mismo con un hombre

Así lo ha asegurado Echenique en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por las críticas que está recibiendo el líder de Podemos por la decisión que tomó de no entregarle inmediatamente a su exasesora la tarjeta que le llegó con el contenido de su móvil robado.

Iglesias ha explicado este viernes en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que cuando le entregaron esa tarjeta, tomó la decisión de no hacérselo saber a Bousselham para no someterla a más presión de la que en ese momento ya estaba soportando, por las informaciones que se estaban publicando que especulaban sobre una posible relación entre ambos. Asimismo, ha afirmado que finalmente decidió entregársela cuando empezó a publicarse el contenido del móvil.

"No es la primera vez que ocurre, que una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que cualquier mujer que trabaje conmigo sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme. Entonces yo veo allí que hay una serie de fotografías íntimas, que a mí me dicen que es la única copia, pero ¿quién puede saber eso? Yo esto lo declaré hace un año en el juzgado", ha relatado.

CRÍTICAS DEL PP

Según la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, esa conducta de Iglesias "se aleja de feminismo y es absolutamente censurable". En un acto celebrado en Vitoria, se ha preguntado si es "muy habitual" en las políticas feministas de conciliación y de apoyo a la mujer trabajadora que "tu jefe se quede con una tarjeta de memoria en tu dispositivo móvil".

A este respecto, Echenique ha afirmado que el ahora vicepresidente segundo "hubiera hecho exactamente lo mismo si el trabajador hubiera sido un hombre". "Con lo cual, el argumento no tiene base", ha sentenciado.

Además, ha vuelto a denunciar que sería "el mundo al revés" que la fuerza política que ha sido "víctima" de las "tácticas mafiosas" de esa "parapolicía" creada, a su juicio, por el PP, ahora haya quien quiera convertir a esa fuerza política en "victimaria".

"Pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. No van a poder. No pudieron en su momento. Intentaron evitar que Unidas Podemos llegara al Gobierno, y ahora hay cinco ministros de Unidas Podemos. Ahora van a intentar antidemocráticamente y con practicas mafiosas sacarnos del Gobierno. No lo van a conseguir", ha avisado.