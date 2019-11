Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz. El tribunal impone seis años de cárcel a Griñán por malversación y prevaricación y nueve de inhabilitación a Chaves, Zarrías y Magdalena Álvarez"; "Torra convoca la mesa de partidos y el PSC recela de sus objetivos"; "Bruselas exige que España use todo ingreso extra para reducir deuda"; "Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: "Si debilitamos a la OTAN también se dividirá Europa""; "El tabaquismo vuelve a crecer entre los adolescentes".

EL MUNDO: "El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia. 679.432.179,09 €. Es la cantidad desviada en el 'caso ERE' entre 2000 y 2009 para alimentar la red clientelar del PSOE, según la Audiencia de Sevilla. Sánchez evita asumir responsabilidades y blinda su acuerdo de Gobierno"; "PNV y PSE permiten a los ayuntamientos dirigirse sólo en euskera a los ciudadanos"; "El éxito de las empresas en las que invirtió Franco"; ""Llegó sin ojos, lloraba lágrimas de sangre". 272 chilenos han quedado tuertos en el último mes por balines de la Policía".

LA VANGUARDIA: "Dura condena a una década de fraude del PSOE andaluz. Seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves por los ERE"; "La Universidad de Hong Kong se rinde"; "Israel y EE.UU. entierran la idea de un Estado palestino"; "Amnistía Internacional cuestiona las penas por el 1-0"; "La Audiencia Nacional anula la detención de 4 de los CDR"; "El Mobile ratifica su compromiso con Barcelona"; "Luis Enrique regresa a la selección"; "El museo que sólo compra obras de mujeres".

ABC: "Caso ERE: El PSOE protagoniza la mayor trama de corrupción de los últimos 40 años. Condenados por malversar 680 millones de dinero público. La sentencia confirma que la Junta repartió de forma arbitraria los fondos desviados del presupuesto andaluz. Idearon un sistema clientelar para enriquecer a una serie de empresas elegidas sin ningún control legal. Sánchez calla, Ferraz se escuda en que no hubo lucro económico e Iglesias blinda el pacto de Gobierno".

EL PERIÓDICO: "Mazazo a la era corrupta del PSOE en Andalucía. Penas de 6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves"; "Basta de acampada. Comerciantes y vecinos denuncian los perjuicios causados por la protesta"; "Trump se queda solo en el aval a la ocupación israelí"; "Los Franco apelan ahora a los derechos humanos"; "Luis Enrique vuelve a la Roja con un relevo caótico".

EL CORREO: "Duras condenas por los ERE a una década de corrupción socialista en la Junta de Andalucía. Fraude de 680 millones en ayudas a empresas en crisis que propició el clientelismo político del PSOE"; "El Gobierno vasco permite a los ayuntamientos enviar notificaciones solo en euskera"; "Mil autocares al día circularán por la nueva Termibus a partir del viernes 29"; "Un avión choca con gaviotas en Foronda".

LA RAZÓN: "PSOE: condena récord por corrupción. Fallo de 68 años de prisión y 253 de inhabilitación a 19 ex altos cargos de la Junta. Ocaso y abandono de dos históricos: "No tenemos un duro". Concluye que los dos ex presidentes eran "conscientes" del fraude"; "Sánchez no ve en riesgo su investidura y usará a Díaz de cortafuegos: "Hay que renovar caras""; "Bruselas advierte a España del excesivo gasto en pensiones"; "Los consistorios vascos podrán atender al ciudadano solo en euskera"; "El desafío soberanista pone en riesgo la Fórmula 1 en Cataluña"; "Luis Enrique vuelve a la Selección: "Hay un deber moral"".