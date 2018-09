Puigdemont cree que ser la lista más votada en Barcelona es "una necesidad crítica del soberanismo"

En una entrevista concedida al programa 'En Jake', recogida por Europa Press, Puigdemont ha sido preguntado por si en la actualidad existe sintonía en el bloque soberanista, a lo que ha respondido que, si JxCat y ERC se presentan en candidaturas separadas, es porque no son "lo mismo y es perfectamente legítimo". Asimismo, ha recordado que se está en una situación en la que unos líderes están en la cárcel y otros "en el exilio".

"Hemos tenido que buscar acuerdos para sacar adelante la legislatura y la complejidad de la gestión, que antes era muy fácil, ahora es enormemente complicada. Entonces, es difícil poder tener la misma agilidad o la eficacia de gestión de la complejidad que teníamos antes", ha destacado.

Sin embargo, ha subrayado que se presentaron con un programa que tenía "elementos en común" y "todos" dijeron a los electores que iban "a implementar la república".

El expresident ha indicado que no va a haber candidaturas conjuntas en las próximas elecciones porque Esquerra Republicana y la CUP "lo han descartado", pero, "independientemente de que haya listas conjuntas o no, antes, hay que responder desde el soberanismo" si están "de acuerdo o no en que la mejor estrategia de las municipales es la de la lista más votada, que es la que ha permitido a la señora Colau ser alcaldesa sin tener, para nada, la mayoría absoluta".

A su juicio, ahí es donde se tiene "el primer elemento" a responder "honestamente". "Yo creo que ésta es una necesidad, en el caso de Barcelona, crítica del soberanismo, ser la lista más votada. ¿Cuál es la estrategia mejor para ese objetivo?. Para mí, la máxima unidad. Si alguien dice lo contrario, no tiene que perder la razón, no tiene que darme la razón, pero ésta es mi opinión, que comparte muchísima gente, a la que le gustaría ver una alternativa sólida, con capacidad clara de ganar, de ser la lista más votada y de gobernar Barcelona", ha concluido.