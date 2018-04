Rajoy niega que el PNV le haya pedido la gestión de la Seguridad Social y afea a Cs su actitud

En una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa con el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, tras la VI Reunión de Alto Nivel Hispano-Turca, Rajoy ha afirmado que "absolutamente nadie" le ha hablado "ni de las prisiones ni de la Seguridad Social". "Al final surge una noticia y estamos debatiendo sobre una noticia que es absolutamente falsa", ha manifestado.

Tras insistir en que no está "negociando con nadie" esas transferencias, ha criticado que "todo el mundo opine" sobre algo que es "lisa y llanamente falso". "A lo largo de mi vida política algunas cosas creo que he acreditado. Y desde luego, no voy a cambiar, sobre todo cuando nadie me lo ha pedido y aunque me lo pidiera, los Presupuestos por transferencias o competencias", ha aseverado.

En especial ha criticado las declaraciones que ha realizado sobre este asunto Ciudadanos -- aunque en ningún momento le ha citado expresamente--, después de que este martes dijera que no apoyaría los PGE si se hacen más concesiones al PNV en asuntos como la gestión de la caja de la Seguridad Social. "Ver que partidos políticos hacen análisis sobre cosas que no son verdad, realmente no dice nada bueno en favor de la política en general", ha enfatizado.

"SON UNOS BUENOS PRESUPUESTOS"

El presidente del Gobierno ha indicado que este miércoles se celebra en el Congreso el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha confiado en que las cuentas públicas salven este primer trámite en el Parlamento. Según ha dicho, después se presentarán enmiendas parciales y el Gobierno de PP las "estudiará" para intentar buscar un "entendimiento" o un "acuerdo".

Rajoy ha recalcado que se trata de unos "buenos" PGE porque por "primera vez" hay una subida a los funcionarios, se suben las pensiones y se aumenta la inversión. Además, ha señalado que se trata de unas cuentas públicas "sociales" que además "van a cumplir con Europa". "Estoy contento de los Presupuestos que he presentado e intentaré sacarlos adelante", ha apostillado.