La quinta reunión de Sánchez e Iglesias constata la ruptura total entre PSOE y Unidas Podemos

Termina sin ningún avance la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso. Ambos dirigentes han estado juntos algo más de una hora y media, pero el encuentro ha sido un fracaso: "Pedro Sánchez nos ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio", aseguran fuentes de Unidas Podemos. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha lamentado en una comparecencia ante los medios que Iglesias no haya respondido al documento programático que aprobó ayer la ejecutiva socialista: "A Iglesias le interesan más los nombres del Consejo de Ministros que las políticas a desarrollar".

"Los ciudadanos no entenderían un bloqueo. No hay una alternativa viable. Si hubiera voluntad, podríamos entendernos", ha defendido la número dos de Pedro Sánchez, que se reunirá esta tarde con Pablo Casado para reclamarle que facilite la gobernabilidad. "Lo que estamos diciendo es que lo que queremos es que se sienten a negociar en base a un acuerdo programático, institucional y parlamentario. Nos han dicho que no", ha sentenciado Lastra, que ha asegurado, además, que "no hay segundas oportunidades" en referencia a una posible investidura en septiembre si la del mes de julio es fallida.

Iglesias no ha comparecido esta vez ante los medios de comunicación tras la reunión, como sí hizo en sendos encuentros publicitados el 7 de mayo y el 11 de junio. Pero sí ha dado unas breves declaraciones a las cámaras de televisión que esperaban en el pasillo: "Más tarde o más temprano convenceremos al PSOE de que se mueva y de que tienen que ser flexibles". El secretario general de Podemos ha asegurado que su planteamiento "es claro, lo que necesita España es un Gobierno de coalición de izquierdas". Y ha insistido: "Esperamos convencer al PSOE de que flexibilice su posición y se abra a una negociación integral de Gobierno".

Las posiciones de ambos se han mantenido enconadas a propósito de la composición del Ejecutivo. "No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene", apuntan desde el grupo confederal: "No es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha. La gente merece certezas y garantías".

En Podemos dan por hecho desde hace semanas que Sánchez no tiene intención de negociar y la reunión de este martes ha confirmado esta idea. "No es serio ir a una investidura sin haber logrado apoyos y amenazar con una repetición electoral", aseguran desde el partido. Lastra ha negado rotundamente que Sánchez se haya pronunciado en esos términos, al igual que ha asegurado que es otra "falsedad" que el presidente en funciones le ofreciera dos ministerios para el grupo confederal en su primer encuentro en mayo, como deslizó Iglesias en una entrevista en Informativos Telecinco.

"Hemos pedido a Pedro Sánchez que flexibilice su posición y negocie desde ya un acuerdo integral de coalición de izquierdas sin líneas rojas que incluya el programa, los equipos y la estabilidad parlamentaria", zanjan los de Iglesias.

Lastra ha señalado que el documento presentado este martes "no es la primera propuesta" que se le hace llegar a Unidas Podemos. "Hemos propuesto un acuerdo de programa y no obtuvimos respuesta. Propusimos un acuerdo institucional en el que Unidas Podemos es el socio preferente y no obtuvimos respuesta. Hemos propuesto una comisión de seguimiento del acuerdo y tampoco. Le hemos pedido que propongan nombres de personas independientes de reconocido prestigio. Y tampoco hemos recibido respuesta", ha señalado Lastra.

La vicesecretaria general del PSOE ha sostenido que "los ciudadanos no entenderían un bloqueo" político y ha reiterado que Pedro Sánchez solo se va a presentar a la investidura prevista para este mes de junio. "No hay alternativa viable" a la presidencia de Sánchez. "Si hubiera voluntad, podríamos entendernos", ha lamentado. Lastra ha acusado a Iglesias de "negarse a constituir los equipos de negociación" porque "antepone los nombres a los contenidos". Sánchez designó a su equipo negociador este lunes, justo dos semanas antes de que comience la sesión de investidura.

A la salida de la reunión, Iglesias ha señalado ante los medios de comunicación que "antes o después el PSOE rectificará". Lastra ha respondido: "No habrá cambio de aquí a septiembre si ellos no quieren". Visiblemente molesta, la número dos socialista ha zanjado su rueda de prensa: "La reunión ha sido infructuosa. A Pablo Iglesias le interesan más los nombres del Consejo de Ministros que las políticas"

Sánchez e Iglesias se han reunido este martes en el Congreso por quinta vez desde las elecciones generales del 28 de abril para hablar del proceso de investidura en una cita que Lastra ha calificado de "infructuosa". Más de dos meses después de las elecciones la ruptura es total. La cita ya venía precedida de un desencuentro absoluto entre ambos dirigentes a propósito de la conformación del nuevo Gobierno.

El candidato socialista rechaza la incorporación de miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros más allá de sugerencias de "independientes de reconocido prestigio". Iglesias, por el contrario, exige proporcionalidad en el gabinete del presidente. Ambos aseguran haber dado pasos y se acusan mutuamente de mantener posiciones enrocadas.

En su única entrevista desde el 28A, Sánchez dejó claro que el conflicto territorial es la "diferencia de fondo" que le impide aceptar un Gobierno de coalición, a pesar de que en campaña electoral abrió la puerta a incorporar a Podemos al Ejecutivo. Iglesias se ha comprometido a actuar con "lealtad" en el tema catalán e incluso a dejar por escrito que secunda las propuestas del PSOE en este asunto. Pero Lastra ha asegurado que no lo considera "un paso adelante" sino una "obviedad".

Con este panorama, a dos semanas de la investidura, la ruptura entre Sánchez e Iglesias es total, aunque los socialistas sostienen que Unidas Podemos sigue siendo su "socio preferente". Mientras Iglesias ha asegurado que el PSOE cambiará de posición, Lastra le ha cerrado la puerta: "Yo lo que espero es que Unidas Podemos se siente a negociar ese acuerdo, pero si no hay acuerdo programático solo habrá una investidura, porque no va a haber cambio de aquí a septiembre".