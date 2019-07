Díaz Ayuso se resigna a que Madrid no tendrá gobierno hasta septiembre y pide a Ciudadanos una foto con Vox

Isabel Díaz Ayuso tira la toalla. La candidata del PP asume que las negociaciones en Madrid están bloqueadas y que la investidura tendrá que esperar a septiembre. "Parece que no podremos celebrar este pleno como querríamos y prolongar unas semanas más la negociación", ha manifestado Díaz Ayuso tras reunirse por segunda vez con el presidente de la Asamblea de Madrid en una ronda de contactos in extremis convocada para intentar cerrar su investidura en el último momento. La falta de apoyo de Vox, sin embargo, no lo ha permitido y el pleno se mantiene como estaba, es decir, sin candidato.

"Empezamos mañana un día nuevo. Es lo que toca otra vez, negociar. Y unos y otros tienen que ceder más". La candidata del PP ha pedido explícitamente a Ciudadanos que se muestre en público junto a Vox y se haga una foto con la extrema derecha. "Si les pides los votos a Vox, lo suyo es que te sientes. Es lo que hay, no puede ser que quieras sus votos y ni les mires", ha criticado. A Vox le ha reprochado que "no se puede esperar hasta el último minuto para forzar las negociaciones".

La base para iniciar de nuevo las negociaciones seguirá siendo el acuerdo firmado con los de Rivera que Vox da por "muerto". "Un pacto que ya he firmado es inamovible. No se deshace con tanta facilidad", ha indicado Díaz Ayuso, que descarta así la vía abierta por Vox de apoyar un Gobierno monocolor que deje fuera a Ciudadanos. "Me encantaría un gobierno monocolor, pero no nos dan los votos".

En realidad, los tres partidos condenados a entenderse para que Díaz Ayuso llegue a la presidencia de la Comunidad de Madrid ya aceptan que las negociaciones se prolongarán los meses de verano.

La líder de Vox, Rocío Monasterio, dice que tienen "todo el verano por delante para llegar a un acuerdo" y en Ciudadanos también asumen que los tiras y aflojas continuarán hasta septiembre.

Aguado ofrece una reunión a Monasterio

Ignacio Aguado no confía en Vox y cree que "con su decisión abre la puerta a una repetición electoral y que pueda gobernar Ángel Gabilondo" por su "bloqueo". "Ya sabemos a qué venía Vox a la instituciones", ha dicho el candidato naranja, que ha ofrecido ahora a la extrema derecha, con el acuerdo cerrado, sentarse a presentarlo. "No se preocupe que tendrá la foto con Ciudadanos y el PP para explicarle el acuerdo. Si quiere nos sentamos hoy, pero parece que ya no estamos ante eso y que la clave de la gobernabilidad pasa por una reunión entre Abascal, Rivera y Casado", ha afirmado.

El líder del PP, Pablo Casado, sí ha accedido a reunirse esta mañana con Santiago Abascal, como pedía Vox. Pero nada ha trascendido de la conversación. Albert Rivera, sin embargo, ha rehusado por momento el encuentro.

Díaz Ayuso insiste en que "el mes de julio puede dar mucho de sí" y urge a alcanzar acuerdos cuanto antes. "Lo responsable sería que todo acabara en julio y los madrileños encuentren un gobierno en pleno rendimiento a la vuelta. Apelar a septiembre con tanta facilidad y dejar un gobierno empantanado no es responsable", ha expresado.

El temor a una posible repetición electoral también se extiende en el PP. "Que la izquierda no se ilusione con una comunidad que, si llega a tocarla, la va a hundir", ha dicho Díaz Ayuso. En su discurso, la candidata del PP ha asegurado que ha izquierda "llega al poder de la mano del odio" y que ese "tiranismo y totalitarismo podría llegar a Madrid" con Ángel Gabilondo (PSOE) y el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos.

Díaz Ayuso ha apelado al "entendimiento de los tres partidos" (PP, Ciudadanos y Vox) para que no llegue la política que se cree "con supremacía moral para decir de quién es la calle y de quién son los parlamentos", en referencia al episodio de tensiones de algunos parlamentarios de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo LGTBI. "Pido un ejercicio de responsabilidad para que las políticas sectarias que vimos el sábado no se repitan".

Ángel Gabilondo ha respondido a la candidata del PP. "Parece que tiene como misión frenar a esta izquierda que deteriora Madrid, España y posiblemente todo occidente, y es portadora de todos los valores que pervierten a la Comunidad de Madrid", ha dicho el candidato socialista en tono irónico ante los medios. Gabilondo ha avanzado que presentará sucintamente su programa en el pleno de investidura sin candidato para que "se pueda ver que no es agresivo ni extremista ni independentista, porque a uno le llaman de todo".

Solo tendrá 10 minutos para ello. Según el reglamento, este pleno sin candidato, inédito en la historia parlamentaria de la Comunidad de Madrid, se desarrollará de la siguiente manera. Primero, el presidente comunicará al pleno “la imposibilidad de proponer un candidato” y después se abrirá “un turno de intervención de diez minutos” por cada grupo parlamentario para “explicar su posición”. A partir de entonces, “comenzará a computarse el plazo de dos meses” como límite para llegar a un acuerdo que permita una investidura, o bien convocar de nuevo elecciones.