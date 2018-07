El equipo de Santamaría cree que ganará "con más que claridad" a Casado, del que destaca su "enorme falta de experiencia"

Al equipo de Soraya Sáenz de Santamaría le salen las cuentas. A día de hoy, consideran que la exvicepresidenta ganará a Pablo Casado "con más que claridad" en el congreso, porque creen que ya tiene una mayoría clara entre los compromisarios que votarán en el cónclave de los días 20 y 21 de julio. Esa es la conclusión a la que han llegado tras mantener conversaciones "con distintos dirigentes territoriales" que les han llevado a constatar que la impresión es "muy positiva".

"Tenemos a una persona en cada circunscripción y nos han dicho quiénes son los compromisarios en cada una de ellas. Y hemos visto que hay una gran sintonía y predisposición hacia Soraya Sáenz de Santamaría", han explicado fuentes de la candidatura de la exvicepresidenta. Y es que, según apuntan, existe una posición predominante a que se respete el resultado de la votación de la militancia en la que Sáenz de Santamaría quedó en primer lugar.

Además, niegan que los compromisarios de las circunscripciones en las que ganó María Dolores de Cospedal –eliminada en la primera vuelta– vayan a apoyar automáticamente a Casado. Como ejemplo ponen el caso de Madrid, en el que su presidente Ángel Garrido, que respaldó a la número dos del PP, ahora apoya a Sáenz de Santamaría. Consideran, por tanto, que muchos de los representantes de los afiliados de esta comunidad que optaron por Cospedal lo harán ahora por la exvicepresidenta. Reconocen que cada compromisario "va a votar lo que considere", si bien creen que lo van a hacer siguiendo "el ritmo" que les marcaron los afiliados en sus provincias.

Su equipo no descarta, en ningún caso, que de aquí al congreso se pueda consensuar una lista única integrando a Casado, del que destacan que tiene "una enorme falta de experiencia política al abordar la segunda fase de las primarias". Así, aunque reconocen que las posiciones entre ambos aspirantes a suceder a Mariano Rajoy "están muy alejadas", no están "tan alejadas que no puedan acercarse".

Respecto a la estrategia de Casado, que ha apostado por entrar en el cuerpo a cuerpo con Santamaría al criticar abiertamente su acción de gobierno en asuntos como el de Catalunya, la candidatura de la exvicepresidenta le piden que no olvide que ambos son miembros "de un mismo partido".

Sobre la posibilidad de celebrar un debate con el vicesecretario, fuentes de la candidatura de Sáenz de Santamaría han vuelto a mostrar ciertas reticencias. Están dispuestos a debatir, pero consideran que es "mejor" que haya "un diálogo para construir". La exvicepresidenta, dicen, "ha debatido con mucha más gente y más difícil" que Casado, por lo que la posibilidad de celebrar un cara a cara con él su "preocupación es realmente cero".

Pero insisten en que prefieren "una reunión de diálogo" con Casado antes que un debate televisado, aunque harán siempre lo que decida la Comisión Organizadora del Congreso (COC) que en su reunión de este lunes ha aplazado la decisión sobre el cara a cara tras la solicitud formal que hizo esta mañana el vicesecretario de Comunicación.