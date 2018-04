Santamaría dice que se tendrá que investigar si hubo "partidas falseadas" para el 1-O

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este lunes que se tendrá que investigar si hubo "partidas falseadas" en los presupuestos de la Generalitat para financiar el referéndum independentista catalán del 1-O.

"Hay que diferenciar dos cosas. Una es la intervención de la administración y otra es que debajo de esa intervención, por falseamientos, pueda haber esos pagos, que es lo que está investigando la justicia con la colaboración de todos", ha dicho Santamaría en una entrevista a 8TV recogida por Europa Press.

La vicepresidenta del Gobierno ha reaccionado así al ser preguntada por que el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, haya pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar el referéndum del 1-O, ya que ello contradice "las fuentes de prueba recogidas" en esta investigación judicial.

Santamaría ha recordado que los presupuestos de la Generalitat fueron sometidos a un control cada vez más amplio desde 2015 para asegurar que las facturas cumplieran con los objetivos fijados, y que el Tribunal Constitucional anuló una partida que se había destinado a financiar el referéndum: "Si en esas facturas se ha podido falsear partidas de los presupuestos que aparecen como otra cosa, se tendrá que investigar en los tribunales con la colaboración de todos".

Sobre si cree que en Cataluña se volverán a convocar elecciones, ha dicho que eso no lo saben ni los partidos independentistas: "No son capaces de formar Gobierno, da la sensación de que están cómodos. Han propuesto candidatos fugados del país o que están en prisión. No es la mejor manera de gobernar".

"Si tanto critican el 155 y dicen que es un intervencionismo extremo, no tiene sentido que no se pongan de acuerdo", ha añadido, y ha defendido que la aplicación de este mecanismo ha permitido dar estabilidad a Cataluña y que los servicios públicos hayan seguido funcionando.

A su juicio, los independentistas deberían tener "más respeto por el propio autogobierno porque da la sensación de que no tienen prisa por formar Gobierno", y ha recordado que lo que hizo el 155 fue precisamente devolver a los catalanes de capacidad para decidir un nuevo Govern.

LAZOS Y CAMISETAS AMARILLAS

Preguntada por si le molestan los lazos amarillos, ha afirmado que los lazos amarillos "vienen a decir que en España hay presos políticos, y no los hay", y ha pedido separar la política de otras esferas, como el fútbol, en alusión a la retirada de camisetas amarillas en la Copa del Rey, disputada este sábado en Madrid entre el FC Barcelona y el Sevilla.

"A mí me gusta el fútbol. El Barça hizo un buen partido y lo digo yo que soy del Madrid. Dejemos que el fútbol siga siendo fútbol", ha sostenido, y ha aseverado que la policía retiró estas camisetas no por una instrucción política, sino para cumplir la ley: "No las tendrían que retirar si fuéramos al fútbol a ver fútbol".

Sobre si se puede comparar el proceso independentista con el terrorismo de ETA, ha dicho que se trata de dos momentos distintos y situaciones diferentes que ella no ha comparado, pero que ello no resta importancia a la situación catalana: "Hay gente que se ha saltado la ley y lo ha hecho conscientemente. No es oportuno mezclar una cosa con la otra, pero ha habido una violación constante de la ley y el silenciamiento de la mitad de la población", en alusión a la población catalana no independentista, y ha añadido que ello deben juzgarlo los jueces.

DISOLUCIÓN DE ETA

Respecto a si el Gobierno está valorando un acercamiento de los presos a Euskadi tras el anuncio de disolución de ETA, Santamaría lo ha negado y ha precisado que ETA no ha sido disuelta, sino "derrotada con el esfuerzo del conjunto de los españoles".

"No consiguieron nada en la etapa del terror y no lo van a conseguir ahora. Hay unas condenas", ha aseverado, y ha mantenido que aún es necesario que se sigan esclareciendo los crímenes que no han sido resueltos para aportar tranquilidad a las familias.