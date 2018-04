Save the Children: "Uno de cada tres niños sirios, sin acceso a la educación"

La ONG Save the Children recreó hoy en Bruselas una escuela destruida con dos alumnos sirios sentados en sus pupitres, para denunciar ante la comunidad internacional que más de 2,5 millones de niños, uno de cada tres en el país, han visto mermado su derecho a la educación por la guerra en Siria.

"Hemos elegido una clase bombardeada como el símbolo de toda una generación de niños sirios que no tienen acceso a la educación", explicó a Efe la representante de Save the Children ante la Unión Europea (UE) y directora de la oficina de Bruselas, Ester Asin Martínez.

La reconstrucción de una escuela destruida con tres pupitres en los que hoy se sentaron dos alumnos sirios denuncia que "uno de cada tres niños sirios no tiene acceso a la educación", subrayó Asin, quien señaló que existen barreras como "la falta de protección" y el miedo de las familias sirias a "mandar a sus hijos al colegio y que la escuela sea bombardeada".

Con motivo de la conferencia de donantes de la UE y Naciones Unidas sobre Siria, que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril, Asin dijo que quieren "recordarle a la comunidad internacional las promesas que hicieron para financiar el acceso a la educación de todos estos niños sirios".

"Nos gustaría que reconfirmaran los compromisos en materia de financiación de la educación y que pusieran en marcha mecanismos para demostrar que los están cumpliendo", indicó la representante de Save the Children ante la UE, quien apuntó que no es fácil comprobar si estos acuerdos se cumplen porque el sistema "no es muy transparente".

Añadió que los esfuerzos económicos no solo deben ir dirigidos a construir nuevas escuelas en la región, sino también a "financiar la calidad de la educación, la formación de los profesores y el acceso de todos los niños, incluso los que tienen mayor dificultad".

"Las escuelas están siendo utilizadas tanto por los militares como por los grupos armados, están siendo bombardeadas y a veces se ocupan por familias que buscan un refugio temporal", apuntó Asin.

La representante de la organización Save the Children ante la UE señaló que "la paz tiene que llegar" a Siria a través de una resolución negociada y que "los ciudadanos pueden poner presión en sus gobiernos para que negocien esa paz en Siria y acojan más refugiados".

En Siria, esta ONG ofrece y apoya actividades educativas a través de organizaciones locales, ya que el 43 % de las escuelas de la zona no están en funcionamiento, según un informe publicado por la organización este año.