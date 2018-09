Sierra (Cs): "Estamos ante el pago de la hipoteca de Sánchez" para quedarse en La Moncloa

En declaraciones a los medios, Sierra ha reprochado las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en una entrevista radiofónica donde dijo que era partidaria de conceder el indulto a presos soberanistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo después de la sentencia y si estos lo piden.

Ha recordado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió también el indulto para dichos políticos durante la campaña, y ha detallado que "no puede ser" que hagan estas peticiones para unos políticos que, a su parecer, han dado un golpe de Estado.

También ha reprochado las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en las que ha dicho que no sería lógico alargar demasiado la prisión preventiva para los políticos soberanistas encarcelados si el juicio se atrasa, y las del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha dicho que no iban a aprobar los presupuestos si no dejaban en libertad a los presos.

Sierra ha considerado que el Gobierno debe actuar y ha instado a Sánchez a dejar de "mirar hacia otro lado" y empezar a solucionarlo.

LEY DE BANDERAS

Sierra ha explicado que Cs ha iniciado una campaña para evitar el incumplimento de la Ley de Banderas mediante "iniciativas parlamentarias, plenos de los ayuntamientos y exigiendo escritos jurídicos a los responsables", para que la bandera española tenga presencia en el exterior e interior de los edificios públicos, como son los consistorios.

Sierra ha explicado que es inadmisible que en los edificios municipales "quiten la bandera española y pongan el lazo amarillo", y ha aseverado que los políticos no están por encima la ley y que no hay que permitir que actúen con impunidad.

PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL EN TARRAGONA

Sierra ha lamentado la presunta agresión sexual de un menor tutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) a otra menor en un albergue de Tarragona, y ha aprovechado para explicar que las casas de acogida están en una "situación límite".

Ha explicado que se presentó un estudio donde se evidenció que el 36,4% de las chicas han sufrido abusos sexuales y ha reprochado a la Generalitat no "haber hecho nada" al presentarse las cifras sobre la mesa.

En este sentido, ha dicho que pedirán explicaciones al conseller Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, para saber el por qué decidieron poner a esos alumnos tutelados en una casa de colonias ordinaria.