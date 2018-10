Turquía investiga rol de equipo de 15 saudíes en desaparición de Khashoggi

Las autoridades turcas investigan el papel de un equipo especial de 15 ciudadanos de Arabia Saudí en la desaparición del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi en Estambul, informa hoy la agencia turca Anadolu.

El equipo de 15 ciudadanos saudíes llegó a Estambul en dos aviones y visitó el consulado del país árabe el martes, el mismo día que Khashoggi fue visto por última vez entrando en la legación, según las fuentes policiales turcas citados por Anadolu.

Poco después, el equipo regresó a Arabia Saudí, pero la policía turca centra su investigación en el papel que pudieron jugar en la desaparición del periodista, señala la misma agencia.

Turquía ha prometido aclarar la desaparición de Khashoggi, que llegó al consulado de su país en Estambul el martes en compañía de su novia, identificada solo como Hatice, para solicitar unos documentos necesarios para su boda.

Khashoggi no volvió a salir del consulado, según confirmó días más tarde el Gobierno turco.

La prensa turca reproduce hoy también informaciones aparecidas en la prensa internacional y atribuida a fuentes turcas según las cuales Khashoggi fue asesinado en el consulado.

"A Jamal no lo mataron. No creo que lo matasen", escribió en respuesta su novia, Hatice, en su cuenta de Twitter.

El portavoz del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, se mostró cauteloso al respecto en declaraciones a "Hürriyet".

"Es un tema delicado. No se puede amenazar la vida de nadie en Turquía, sea o no ciudadano. Nuestros servicios de seguridad llevan a cabo la investigación necesaria. Mientras de esto no surja un escenario claro, no acusaremos a nadie", dijo Çelik.

De la investigación "saldrá cuál es la situación del periodista desaparecido, qué ha ocurrido, quién es el responsable. Nadie debe poder llevar a cabo en Turquía una acción como la desaparición de una persona", insistió Çelik.