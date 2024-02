Ábalos asegura no saber nada del fraude de las mascarillas y el PP exige explicaciones a Sánchez

José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Fomento y hoy diputado del PSOE, ha asegurado no tener “ni idea” del presunto fraude en el que está involucrado Koldo García, quien fue su mano derecha en el Ministerio, y que ha sido detenido este miércoles por la Guardia Civil ante un posible caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

“No tengo ni idea, me he enterado ahora, me he quedado estupefacto con esto”, ha asegurado Ábalos ante los medios de comunicación que lo han abordado en los pasillos del Congreso. “Ya me gustaría a mí poder dar explicaciones. Pero es que no tengo más información que lo que he leído y lo que he leído encima dice que es secreto”, ha señalado, a la espera de poder obtener “más información” al respecto.

Ábalos ha señalado que no conocía “en absoluto” el posible cobro de comisiones por parte de su asesor, que ha sido detenido junto a otras 19 personas por un gasto de 53 millones de euros durante la pandemia, en una investigación que implica a los Ministerios de Fomento, Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares.

El exministro ha defendido este miércoles que “todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo de lo que siempre me preocupé”. Ábalos ha afirmado que “se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas”. “Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo”, ha dicho. “Lo que no acabo de entender es su participación [de Koldo García] en esto y ojalá pueda informarme también”.

A la pregunta de si mantiene relación con García, Ábalos ha apuntado que “con el tiempo” la ha ido “perdiendo” y que ya no tiene “ni asistente ni nada”. “Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo”, ha incidido, calificando la noticia de su detención de “golpe” que le ha dejado “muy decepcionado”. “Me parece increíble. Ojalá haya explicaciones”, ha dicho, y “que quede en nada”.

El PP señala a Ábalos, a Sánchez, a Illa y a Mónica García

Al mismo tiempo, desde el Partido Popular ya han reaccionado a esta información. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado explicaciones urgentes tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a otros miembros del Gobierno tras la detención de la mano derecha de Ábalos.

“Se ha estado lucrando con el dolor de los españoles”, ha señalado Gamarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. “Pedimos la inmediata comparecencia de quien fue ministro de Transportes, número dos del PSOE, para que dé explicaciones en relación a esta detención”, ha añadido. En cualquier caso, el PP apunta también al presidente del Gobierno. “La sociedad española estaba enfrentando una pandemia y tenemos hoy constancia por las detenciones de que dentro del Gobierno de Pedro Sánchez hay quienes aprovechaban todo esto para lucrarse”, ha dicho.

Gamarra ha sostenido que la comparecencia de Ábalos “debe ir acompañada también de las explicaciones por parte de quien era el ministro de Sanidad y hoy secretario general del PSC, Salvador Illa”. Pero no solo. También pide “explicaciones de quien es hoy la ministra de Sanidad, Mónica García. Y explicaciones también por parte del presidente del Gobierno. Explicaciones sobre si eran conocedores de esta investigación. Y si este es el motivo por el cual se cesó al exministro”. Ábalos fue destituido en el verano de 2021. “Es el momento de que se asuman responsabilidades políticas”, ha advertido Cuca Gamarra.

La denuncia que originó la investigación que hoy se cierne sobre el hombre de confianza de Ábalos fue interpuesta por el secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano.

Patxi López: “Si hay culpables, que paguen”

En el PSOE también han hablado de la detención de García, en este caso abogando por dejar que la policía y la justicia actúen. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha sido el encargado de responder a los medios en los pasillos del Congreso. “Que la Policía investigue lo que haya que investigar, que la justicia actúe y si hay culpables que paguen”, ha zanjado López.

El caso por el que ha sido detenido Koldo García se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que este martes autorizó el arresto de 20 personas, entre ellas García, además de una treintena de registros domiciliarios o requerimientos.