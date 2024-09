Ábalos asume que será imputado y advierte que no entregará su acta de diputado

José Luis Ábalos asume que el próximo paso en la causa que investiga el escándalo del denominado 'caso Koldo' será el de su propia imputación y avisa que, aún en ese caso, no piensa entregar su acta de diputado en el Congreso. “No voy a dejar el escaño porque tengo que defenderme. Hoy esto me pasa mí pero mañana le puede pasar a otro. Este linchamiento público y este desprecio a las garantías procesales le puede pasar al próximo”.

En una entrevista este lunes en Onda Cero, el que fuera 'número tres' del Partido Socialista y ministro de Transportes ha vuelto a defender su inocencia. “Quienes intentan llegar a un acuerdo con la Fiscalía aceptan su culpa y yo no he hecho nada. Quieren imputarme, lo van a intentar, pero veremos lo que dice el Tribunal Supremo. Es evidente que toda esta investigación es para mí. Es que saben hasta el nombre de mi pareja, dónde voy, qué hago. Y nadie dice aquí la palabra 'presuntamente'. Esto es un linchamiento”, ha denunciado.

Ábalos ha señalado directamente al Gobierno del que formó parte como responsable de ese linchamiento, en referencia a la investigación interna emprendida por el ministerio del hoy titular de Transportes, Óscar Puente. “Habiendo una investigación penal, abrir otra investigación interna puede contaminar la primera. Y hay algo que me llama mucho la atención: ¿Cómo un informe de la Administración puede poner en entredicho al informe del Tribunal de Cuentas? Contradicen la propia querella que interpone la Fiscalía y que propicia toda esta investigación”, se ha defendido.

También ha sido cuestionado por algunos de los correos electrónicos filtrados y publicados recientemente sobre los viajes de trabajo de José Luis Ábalos como responsable del ministerio de Transportes y la presencia de una mujer que le acompañaba. El exdirigente socialista ha asegurado que esa persona era su pareja en esa época y que todos los gastos acarreados de esos viajes fueron asumidos por él mismo. “Siempre iban a mi cargo, nunca se ha pagado con dinero público”, ha asegurado.

Sobre el mail publicado en el que se puede ver un desglose de gastos asociados a comidas y viajes, y que supuestamente le reclama esa mujer, Ábalos ha asegurado que se trata de un “correo fake”. “Yo tengo los correos y los hice yo, era una trampa para pillar a una persona y por circunstancias de la vida ahora se está utilizando de esta manera, pero esto es del 2019 y no tiene nada que ver con la pandemia. Esta persona no me reclama nada y yo no pagaba nada, pero han conseguido viralizarlo y son campañas con mucho desprecio”, ha sostenido durante la entrevista.

Este lunes, el juez que instruye el denominado 'caso Koldo' ha desechado la petición de la asociación ultraderechista Iustitia Europa de imputarle por las conclusiones de la investigación interna llevada a cabo por el departamento de Transportes de Óscar Puente. Por el momento, el magistrado queda a la espera de las conclusiones de un informe reciente de la UCO fruto de los registros realizados en el domicilio personal de Koldo García.

El juez instructor ha solicitado además un informe a la Fiscalía para determinar la conveniencia o no de que José Luis Ábalos se persone también en la causa como perjudicado, tal y como él mismo ha solicitado.