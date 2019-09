Una activista de Femen protesta contra el Brexit sin que llegue a verla el ministro británico

A las puertas cerradas del Palacio de Viana permanecía un grupo de altos cargos de Exteriores despidiéndose de una delegación senegalesa -Borrell ha almorzado con su homólogo Amadou Ba-- cuando la joven ha comenzado su protesta con un cartel que decía 'Break Brexit' por un lado y 'UK In, hate out' (Reino Unido dentro, odio fuera) y la expresión "el Brexit no nos romperá" escrita en el pecho.

Los funcionarios se han mostrado sorprendidos, igual que los transeúntes, pero su acción ha durado menos de un minuto y la joven se ha marchado del lugar sin intervención de las fuerzas de seguridad. La reunión de Borrell y Barclay, mientras tanto, ha comenzado en el vecino Palacio de Santa Cruz, donde tiene el ministro español su despacho.