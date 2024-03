El adelanto de las catalanas trastoca el guion de Sánchez

El guion ha vuelto a saltar por los aires. El acuerdo de hace solo una semana entre el PSOE, Junts y ERC para sacar adelante la ley de amnistía en el Congreso prometía allanar el camino de una legislatura que ya tenía como siguiente hito apalabrado entre los socios parlamentarios la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado de 2024. Pero esos planes saltaron por los aires a media tarde de este miércoles, cuando el president catalán, Pere Aragonès, anunció oficialmente el adelanto electoral en Catalunya después de que el voto en contra de los comunes tumbaran en el Parlament las cuentas de la Generalitat.

Según confirmaron fuentes de la Moncloa, esa convocatoria de elecciones anticipadas da al traste con cualquier expectativa de poder sacar adelante en el Congreso las cuentas de este año, ahora prorrogadas. Una misión que el propio Pedro Sánchez ya da por imposible a la espera del resultado que arrojen las urnas en Catalunya el próximo 12 de mayo.

“Es una noticia que altera el tablero político”, reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena Ser. La también vicepresidenta primera apuntó que “lo que toca ahora es aprovechar” los trabajos y preacuerdos alcanzados ya con algunos de los socios del Ejecutivo “para trabajar en los Presupuestos de 2025”. “Es lo sensato y es en lo que estamos ya trabajando”, añadió.

No ocultan ni en Ferraz ni en la Moncloa su malestar con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la que en privado acusan directamente de no tener capacidad de influir en sus propios socios de coalición, los comunes de Ada Colau, en una partida política de consecuencias también estatales. “Desde el Partido Socialista sí que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que en Catalunya se alcanzase un acuerdo presupuestario, no sé los demás”, critican de forma velada a su vicepresidenta segunda.

Sumar ya había adelantado que no interferiría en la posición de los comuns sobre los presupuestos ni en su rechazo al denominado 'Hard Rock', un megaproyecto urbanístico en Tarragona que incluye un casino. Y que no lo harían incluso aunque ese movimiento tuviera réplicas estatales. El lunes, en rueda de prensa, el portavoz de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que además es dirigente de los comuns, aseguró que las decisiones sobre Catalunya “se tomaban en Catalunya”.

Pero el socio minoritario del Gobierno no solo apoya la posición de la coalición catalana por respeto a su autonomía política, trasladan fuentes de Sumar, también porque el proyecto del megacasino es una “aberración”, consideran, en términos ecológicos, especialmente en un momento delicado para esa comunidad, afectada por una fuerte sequía que ha obligado al Gobierno catalán a tomar restricciones especiales. El consumo de agua del macrocasino es equivalente al de una ciudad de 30.000 habitantes, aseguran en Sumar.

En la coalición de izquierdas reprochan al PSOE haberse negado además a negociar dos puntos que habían reclamado. En primer lugar, esperar a que pasara la sequía y, además, que el proyecto pagara los mismos impuestos que el resto de casinos de Europa. “Si no negocias, tienes que asumir que pueden votarte en contra”, aseguran fuentes de Sumar. “No se puede tener un discurso aquí contra la ludopatía y el cambio climático y luego negarte a negociar dos cosas de sentido común. Y ahí el PSOE tiene que explicar esa contradicción”, reprochan.

Los socialistas, sin embargo, achacan el descarrile de la legislatura en Catalunya a “los líos” internos de Sumar, convencidos de que la postura de fuerza de los comunes se debe a una apuesta personal de su líder, Ada Colau. No obstante, y a pesar de la incertidumbre que introduce en la legislatura de Pedro Sánchez que la partida catalana se vaya a dilucidar en apenas dos meses, admiten en el PSOE que la convocatoria no les supone una mala noticia política, sino más bien todo lo contrario.

“El PSC está preparado y yo estoy preparado”, dijo Salvador Illa, que encabeza todas las encuestas y que ya ganó los comicios de 2021. La del 12 de mayo en Catalunya se convierte para el PSOE en una cita clave. El fuego electoral de la primavera lo abrirán las elecciones vascas el 21 de abril, en la que el PSE aspira a repetir resultado y poder formar gobierno con el PNV. Solo tres semanas después, los socialistas esperan consolidarse como primera fuerza política catalana e incluso mejorar sus resultados, como señalan la mayor parte de sondeos. Una victoria que serviría para encadenar dos buenos resultados justo antes de la cita de las europeas del 9 de junio.

En clave de política estatal, el adelanto electoral anunciado por el president Pere Aragonès tras el voto en contra de los comunes a los presupuestos tiene una primera consecuencia práctica: acortar un año la incertidumbre política prevista respecto al equilibrio de fuerzas en Catalunya, clave para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en base a la mayoría parlamentaria surgida de las urnas el 23J.

Además, que se precipite la convocatoria de los comicios implica que la ley de amnistía que este jueves tendrá la luz verde del Congreso aún no habrá tenido ningún recorrido respecto a su aplicación de aquí al 12 de mayo. Porque una vez pase el trámite parlamentario de la Cámara Baja quedará aún pendiente la tramitación en el Senado. Un paso que la mayoría absoluta del PP podría estirar hasta dos meses, lo que perjudica directamente a Junts al cerrar la puerta a la posibilidad de que Carles Puigdemont, aunque legalmente pueda presentarse, tenga en la práctica opciones de pisar suelo español y convertirse en president.