Aragonès adelanta las elecciones catalanas al 12 de mayo tras el revés a sus presupuestos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido dar por acabada la legislatura y convocar elecciones anticipadas tras el varapalo recibido por el rechazo del Parlament a los presupuestos del Govern. Las elecciones se celebrarán el 12 de mayo. Así lo ha anunciado Aragonès en una comparecencia después de la votación que ha tumbado las cuentas en su trámite inicial y en la que ya ha arrancado la competición entre el PSC y ERC para quedar en primer lugar (en las últimas elecciones empataron a 33 escaños).

Aragonès ha situado a los socialistas como su principal rival al plantear que los catalanes, en los comicios de mayo, tendrán que escoger entre “una visión conformista con dependencia del Gobierno del Estado y que da soluciones antiguas a problemas nuevos” y la papeleta de los republicanos “que mira al futuro con ambición”.

A los pocos minutos le ha replicado el jefe de la oposición y candidato del PSC, Salvador Illa, que ha celebrado el adelanto electoral: “Cuanto antes voten los catalanes, mejor”. “Catalunya necesita nuevos presupuestos y necesita un presidente, no un candidato”, ha apostillado Illa.

Los presupuestos han sido rechazados por los 68 votos de Junts, Vox, Ciudadanos, PP y los comuns, que se han mantenido en su 'no'. Los de Ada Colau han afeado al Ejecutivo no haber descartado el macroproyecto de ocio y juego del BCN World. Las cuentas se han quedado a un solo voto de superar las enmiendas a la totalidad, pero los 67 apoyos reunidos –33 de ERC, 33 del PSC y la exdiputada de Junts y ahora no adscrita, Cristinta Casol– no han sido suficientes y han precipitado la decisión de Aragonès.

El president ha cargado con contundencia contra los comuns y Junts, a los que ha acusado de “irresponsabilidad” por haber rechazado las cuentas. “Las líneas rojas y los vetos cruzados no se han puesto contra el Govern, sino contra los ciudadanos de Catalunya y los servicios públicos del país”, ha sentenciado.

Legislatura abrupta

El adelanto electoral pone fin a una legislatura abrupta, que ya nació tras unas elecciones inusuales en febrero de 2021 –la Justicia impidió al Govern aplazar los comicios por la pandemia. Fue la primera vez desde la II República que ERC volvía a la presidencia de la Generalitat, pero el partido no ha logrado completar todo el mandato.

Desde el primer momento se podía anticipar que sería una legislatura con sobresaltos. Junts llevó al límite la negociación con ERC antes de investir a Aragonès. Su entrada en el Govern no evitó choques constantes entre teóricos socios, que terminaron con la salida de los consellers de Puigdemont del Govern en otoño de 2022.

El paso de Junts a la oposición permitió a Aragonès configurar un Govern a su medida, pero trasladó la inestabilidad al Parlament. El Ejecutivo de ERC en minoría –33 diputados de 135– perdió varias votaciones, si bien pudo aprobar los presupuestos para 2023 gracias al apoyo del PSC y los comuns y a un pacto a tres bandas para que las izquierdas permitieran la validación de las cuentas del Estado, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

La principal diferencia al iniciarse este 2024 es que Pedro Sánchez y Aragonès seguían en Moncloa y el Palau de la Generalitat, pero Ada Colau ya no estaba al frente del Ayuntamiento de Barcelona. El acuerdo presupuestario a tres bandas ya no era posible, y los comuns han apostado por jugar fuerte su oposición al proyecto del Hard Rock y han llevado hasta el final su negativa a tramitar las cuentas.