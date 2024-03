Los comuns rechazan las ofertas de última hora de Aragonès para que apoyen los presupuestos

Una moratòria que NO és una moratòria.



Res que incomodi al PSC, a la Caixa o als Inversors.



En política no tot és el relat i la comunicació. Són coses tangibles.



Es vol o no es vol fer el Hard Rock, aquesta és la pregunta.



Els Comuns l'hem respost. https://t.co/sz1petBYGF