Salomé Pradas pidió la dimisión de una consellera de Ximo Puig por la muerte de diez burros

En las últimas horas, el foco sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana está sobre la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, encargada de Emergencias. Y cada detalle nuevo que va conociéndose es más inexplicable que el anterior.

Por poner en contexto: Pradas apareció este jueves en la tele pública valenciana afirmando que no supo de la existencia del sistema de alertas a móviles hasta las 8 de la tarde del martes de las inundaciones; luego un audio al que tuvo acceso la SER desmintió esta versión. Pradas volvió a ser desmentida este jueves: aunque la consellera de Mazón negó que la delegada del Gobierno le ofreciera la ayuda de la UME en la mañana de la DANA, RTVE la grabó contándoselo a su equipo, y ayer difundió las imágenes que ponen en evidencia a Salomé Pradas.

Ahora, en redes sociales se están recuperando más momentos que ponen en un aprieto a Pradas. Por ejemplo, este tuit que escribió la actual consellera hace justo tres años, en el que Pradas pedía la dimisión de Mireia Mollà, entonces consellera de Agricultura bajo el Govern de Ximo Puig, por el “macabro suceso de la muerte de 10 burros bajo la gestión” de Puig, escribía Pradas en octubre de 2021.

No contenta con pedir la dimisión de Mollà, Salomé Pradas volvía a la carga al día siguiente en Twitter, tras la renuncia del entonces Director General del Medio Natural por la muerte de los animales. “Esto es un sinsentido”, decía Pradas en redes. “La Consellera que es su jefa se aferra al cargo porque dice que no se había enterado de nada. Mollà debe dimitir como responsable máxima de este suceso macabro, y si no, Puig debe cesarla”, afirmó.

Efectivamente, la dimisión de Benjamín Pérez, alto cargo de Compromís y entonces director general de Medio Natural del Gobierno valenciano, se produjo por la muerte de aquellos diez burros en un programa piloto de prevención de incendios. La Conselleria de Agricultura abrió en ese momento un expediente informativo para aclarar la muerte de 10 de los 50 burros que fueron introducidos en el parque natural del Desert de Les Palmes de Castellón para ayudar a prevenir incendios.

El plan consistía en aprovechar a los animales para la retirada de restos de vegetación y contribuir a la limpieza de montes empleando a especies del entorno. Meses después, la Fiscalía apreció maltrato y trasladó al juzgado la muerte de los burros en el Desert de les Palmes de Castellón tras observar que podría existir un delito de maltrato animal imputable al que era director del parque natural, Antonio García.