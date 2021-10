Dimite el director general de Medio Natural por la muerte de diez burros en un programa contra incendios

El director general de Medio Natural del Gobierno valenciano, Benjamín Pérez, ha presentado su dimisión por la muerte de diez burros en un programa piloto de prevención de incendios. La consellera del ramo, Mireia Mollá, ha anunciado la dimisión del alto cargo de Compromís este martes en una rueda de prensa para explicar la gestión del proyecto.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica abrió un expediente informativo para aclarar la muerte de 10 de los 50 burros que fueron introducidos en el parque natural del Desert de Les Palmes de Castellón para ayudar a prevenir incendios.

El plan consistía en emplear a los animales para la retirada de restos de vegetación y contribuir a la limpieza de montes empleando a especies del entorno. Al conocerse la muerte de una decena de los burros, la conselleria explicó que fue el propietario de los burros, un ganadero, quien solicitó autorización para ubicar los animales dentro de una parcela privada del parque natural para que pudieran pastar en el perímetro del mismo y contribuir a limpiar el sotobosque con el fin de prevenir incendios. Dos meses después, según la Conselleria, llegaron noticias de que el proyecto no estaba funcionado y que los animales no tenían buen aspecto, por lo que la primera semana de octubre se pidió al ganadero que retirase los burros.

La conselleria aun no cuenta con un informe que determine las causas de la muerte de los animales, a falta de los resultados de las analíticas practicadas, pero el expediente informativo concluye que el cuidado de los burros no se ha llevado con la "diligencia que corresponde" y no ha habido una "tutela adecuada", por lo que debe haber "responsabilidades" administrativas y políticas. Según ha explicado la consellera, existen "indicios" de que "una acción humana" ha podido intervenir en la muerte de los animales -unos cortes en la valla que cercaba la manada y unas amenazas de ganaderos cercanos- y se ha trasladado la denuncia a la Guardia Civil. La responsabilidad política se ha saldado con la dimisión de Pérez, representante de Els Verds, la rama ecologista de Compromís, en el Ejecutivo autonómico.