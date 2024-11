Se suspenden las manifestaciones ‘ultras’ de los días 10 y 15 porque los organizadores son menores de edad

Al final, no habrá manifestaciones frente a los ayuntamientos de toda España el día 10 y 15 de noviembre. O, al menos, no estará detrás la fantasmagórica asociación Patriotas Revolucionarios, que algunos vinculan a la extrema derecha (cosa que ellos niegan). El problema es que los organizadores son menores de edad y no están consiguiendo los permisos necesarios para poder llevarlas a cabo, como reconoce a elDiario.es el portavoz de la entidad, Martí. La noticia fue adelantada por el periodista y divulgador científico Fernando Cervera en su canal @cerverychanel.

Martí explica que, ante los problemas para sacar adelante la iniciativa, han intentado recabar el apoyo de otras organizaciones, pero que les ha resultado imposible. En todo caso, rechaza que las manifestaciones sean de carácter ultraderechista o que estén actuando como pantalla de Alvise Pérez y sus ardillas (como se conoce a sus seguidores) o de Revuelta, organización juvenil vinculada a Vox. “Es verdad que nos han apoyado en redes, pero ni los conocemos. Ojalá nos hubieran apoyado para poder seguir adelante”, añade.

Sin embargo, además del respaldo (deseado o no) de otras entidades —también han recibido el apoyo mediático de medios de ultraderecha como Okdiario o Esdiario—, hay un dato que llama la atención. De las 69 ciudades donde tenían pensado protestar, en 68 la convocatoria era frente al ayuntamiento; en Madrid, en cambio, debía tener lugar en la calle Ferraz, sede del PSOE, donde Revuelta lleva más de un año concentrándose a diario para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. “Puede dar una falsa impresión —asegura—, pero lo hicimos porque pensamos que allí acudiría más gente, ya que es un lugar conocido para realizar protestas”.

Sin apoyos

En su grupo de Whastapp, los organizadores hicieron público un mail, que atribuyen a la Delegación del Gobierno de Madrid, en la que se les pedía el nombre de los organizadores de la concentración en la calle Ferráz y se les informaba de que tenían que hacer lo propio en las demás delegaciones del gobierno correspondiente para poder comunicar la realización de las concentraciones. A raíz de ahí, intentaron recabar —sin éxito— a voluntarios que llevaran a cabo los trámites en sus respectivas ciudades. El fracaso de la iniciativa les llevó a paralizar la convocatoria, algo que ya han anunciado en su web.

Según su portavoz —que se define como liberal y progresista en lo social—, Patriotas Revolucionarios no tiene vinculación alguna con la extrema derecha, y define al movimiento como un “grupo de amigos” que actuó por impulso tras ver la tragedia provocada por la DANA en la provincia de Valencia. También asegura que, aunque no sigan adelante con su proyecto, es difícil dar marcha atrás: “Aunque ahora desconvoquemos, creemos que mucha gente irá a manifestarse igual”.

El portavoz de Patriotas Revolucionarios explica que cuando lanzaron su propuesta, desconocían que ya había prevista una manifestación para el día 9 de noviembre, cuyo objetivo es exigir la dimisión del presidente Carlos Mazón por su gestión de la crisis. “No fue una reacción a esta y un intento de contraprogramar, pero sí es verdad que cuando nos enteramos nos dimos cuenta de que estaba respaldada por grupos de ultraizquierda y otros pancatalanistas, y que solo pedían la dimisión de Mazón. Esa manifestación sí tenía un carácter marcadamente político y nosotros, además, pedimos la de Pedro Sánchez”.

Sin embargo, precisa que con el paso de los días han visto que se han unido otras organizaciones y han animado a sus seguidores a acudir. De hecho, han mostrado su apoyo “total” y piden a sus seguidores que eviten portar signos o pancartas que puedan ofender o molestar a otros participantes.