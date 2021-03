El alcalde de Valencia vuelve a criticar a Madrid por "predicar más libertad"

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha insistido este martes que esta Semana Santa es "imprescindible respetar las normas" contra la covid-19 y desde las autoridades apelar a una continúa "llamada a la responsabilidad y no predicar más libertad como hace Madrid ni hacer las cosas que se hacen en algunos lugares del centro del país", ha recriminado.

Ribó, en rueda de prensa para explicar los usos de Sant Vicent de la Roqueta, ha recalcado al respecto que, como autoridad municipal, y en ello tiene "la seguridad" de "ir codo con codo" con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, velará por hacer cumplir las normas de "forma seria" aunque la Comunitat Valenciana se encuentra en la parte baja de contagios, frente a Madrid, que pese a estar en la parte alta, "predica más libertad".

"Las autoridades no deben hacer apología de unas libertades que no es y se deben respetar las normas y no hacer las cosas que se están haciendo en algunos lugares del centro del país", ha señalado.

Para ello, ha recalcado que la Policía Local "hará cumplir las normas" y habrá un control en la ciudad para garantizar que se cumplen las normas sanitarias y los límites de aforo establecidos para frenar la covid-19 con una especial vigilancia desde ahora de las playas y paseos marítimos para que no se produzcan los repuntes que se están registrando en Europa. "Estamos al final del túnel si somos serios en el cumplimiento de las medidas y con las llegada de las vacunas", ha apostillado.