Alcalde Valladolid dice que no habla de su "vida personal" y que no dimitirá por la polémica sobre el uso de un yate

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que en su día informó a los grupos municipales de que tenía "relaciones personales" con la empresa Zaiglobal con la que se iba a firmar un contrato de suministro de material sanitario para el Ayuntamiento, pero ha incidido en que no dará detalles sobre su vida privada.

Puente ha respondido a los medios de comunicación este miércoles sobre la información publicada el martes por OKDiario, que afirma que el titular de la empresa Zaiglobal, con la que el Ayuntamiento había firmado un contrato de suministro de material sanitario en mayo, "pagó mediante una transferencia bancaria" el alquiler de un yate en el que ambos, junto con otras personas entre las que se encontraba una de las hijas del regidor, pasaron un fin de semana en Ibiza y Formentera en septiembre.

El primer edil ha respondido, tras su visita a una calle urbanizada en la localidad de Puente Duero, a diversas preguntas durante unos ocho minutos y ha llamado "pesado" al periodista del medio que dio la información, quien ha cuestionado insistentemente sobre si pasó un fin de semana en un yate con un adjudicatario del Ayuntamiento.

El regidor vallisoletano ha insistido en que considera ese viaje parte de su "vida personal" y que no tiene "razón alguna" para hacer públicos detalles privados. Solo ha insistido en que él se paga sus "vacaciones".

De lo que sí que ha hablado Puente ha sido de la vertiente "pública" de la información, como es las gestiones el pasado mes de abril para la firma del contrato de suministro, sobre el cual ha aseverado que dio "todo lujo de detalles" a "todos" los grupos municipales --PSOE y VTLP, que forman el equipo de Gobierno, Partido Popular, Vox y Ciudadanos--.

"En ese momento tiro de todos mis contactos, a través de mis conocidos y consigo que uno de ellos --Zaitegui-- se ofrezca a proporcionarnos material, hago partícipes a los grupos y al interventor, al que pido un informe y me dijo que adelante", ha detallado el regidor, que ha instado a los representantes de los grupos de la oposición que conocieron esos detalles que "por lealtad" reconozcan que fue así.

"A nadie se le hurtó las circunstancias personales de relación con la empresa que nos vendía los EPI", ha incidido.

Según el alcalde, el contrato se firmó por el mecanismo de "urgencia" ya que era la manera de hacerlo en un momento en que el suministro de material sanitario era "casi imposible conseguir EPI" debido a la situación de pandemia. Así, se llevó el asunto al pleno "con carácter inmediato", por lo que ha recalcado que fue una actuación "absolutamente legal y comunicada a todos los grupos en un momento en que había otra lealtad".

Por ello, Puente ha manifestado su "profunda decepción" con la actitud de la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, que en el Pleno celebrado este martes empleó su primer turno de intervención para pedir explicaciones al alcalde sobre la información publicada.

El alcalde, además, ha mostrado su extrañeza con la "concertación" entre el PP y el citado medio de comunicación, que según ha recalcado ha publicado una información "falsa y sin contrastar", que ha vuelto a calificar de "basura". De hecho, ha insistido en que la actitud de Del Olmo le ha demostrado que "es una persona sin principios y sin escrúpulos" ya que obvió "el conocimiento que tenía con el contrato".

El primer edil ha explicado que ayer tenía intención de mantener un "intercambio de palabras" con los miembros del Grupo Popular al final del Pleno municipal, pero ha asegurado que "salieron corriendo", por lo que ha apostillado que cree que "tienen mala conciencia" al tiempo que ha planteado la pregunta de si el PP "está en una situación de dificultad política tan grande como para tener que recurrir a esta basura".

Ante el planteamiento, en preguntas de los medios, de una petición de dimisión, Puente ha considerado "evidente" que no tiene razón para hacerlo, pues defiende que no ha cometido "ningún tipo de irregularidad" y que su actitud "no tiene nada de reprochable".

Asimismo, ha apuntado que la empresa Zaiglobal "no tiene relación con el Ayuntamiento" en forma de otros contratos firmados y ha subrayado que hizo "muy buen precio e hizo un servicio a la ciudad" en un momento en que conseguir EPI era complicado, por lo que ha concluido que fue la compañía la que "hizo un favor" al Ayuntamiento.