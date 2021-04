AM. PSE afirma que el estado de alarma "no es la panacea" para evitar contagios y niega "fricciones" con PNV

Destaca que el Gobierno Vasco "no pidió" mantener este instrumento en la reunión del miércoles del Consejo Interterritorial de Salud

La vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha asegurado que en el seno del Gobierno Vasco no hay "ninguna fricción" entre el PNV y el PSE-EE en torno a la conveniencia o no de mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque ha advertido de que este instrumento jurídico, cuya prórroga reclama el PNV pero que el Ejecutivo central rechaza alargar, "no es la panacea" para evitar los contagios de covid-19.

Mendia, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha referido este jueves al debate abierto en torno a la posibilidad de prorrogar el estado de alarma actual o, en su defecto, de aplicar esta figura jurídica solo en determinadas zonas del Estado.

La vicelehendakari segunda y líder del PSE-EE ha recordado, tal y como hizo este pasado miércoles, que la ley orgánica que regula el estado de alarma establece que este instrumento jurídico puede aplicarse no sólo en el conjunto del Estado, sino que también se puede establecer solo para determinados territorios.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado este jueves que es "muy cuestionable" que se pueda decretar un estado de alarma "a la carta" para las comunidades autónomas, dado que la situación actual no es de una "epidemia localizada", sino de una "pandemia global". Además, ha reiterado su petición de mantener el estado de alarma estatal más allá del 9 de mayo, una posibilidad que el Ejecutivo central ya ha rechazado.

Mendia, no obstante, ha asegurado que en el seno del Gobierno Vasco no hay "ninguna fricción" entre el PNV y el PSE-EE en torno a la conveniencia o no de mantener el estado de alarma. Además, ha advertido de que este instrumento jurídico "no es la panacea" para evitar los contagios de covid-19.

La vicelehendakari segunda ha asegurado que en el Consejo de Gobierno "no se habla del estado de alarma". Según ha explicado, es en las conversaciones que mantiene con Urkullu en las que plantea sus propuestas respecto a la gestión de la pandemia. Precisamente de esas conversaciones, según ha dicho, ha "nacido" la proposición de ley de medidas frente a la covid-19 registrada por el PNV y el PSE-EE en el Parlamento Vasco.

Mendia ha subrayado que a la hora de afirmar que la ley permite la aplicación de un estado de alarma limitado a un determinado territorio no dice "nada nuevo", dado que esto es algo que está recogido en la propia norma que regula esta figura jurídica.

SITUACIÓN "DIVERSA"

Además, ha señalado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, debe "contemplar el conjunto" del Estado a la hora de abordar la lucha contra la crisis sanitaria.

La vicelehendakari y líder del PSE ha recordado que la situación epidemiológica de las comunidades autónomas es "muy diversa", por lo que en este escenario tan "variado", es necesario pensar "en el conjunto de España".

De todas formas, ha destacado los avances que se están produciendo en el proceso de vacunación frente a la covid-19, que según ha subrayado se va a seguir "incrementando". Mendia ha aludido, asimismo, a la "volatilidad" de la pandemia, de forma que aunque Euskadi esté ahora en una situación "muy mala", los indicadores parecen apuntar a una mejora progresiva, pese a que se mantiene a "presión" sobre los hospitales.

De esa forma, ha indicado que "igual" en un plazo de dos semanas la tasa de incidencia acumulada se reduce a una cifra en torno a los 200 casos por 100.000 habitantes. En caso de que en un futuro próximo se confirme ese escenario de mejora epidemiológica, ha subrayado que "no vamos a decir que es gracias" a que ya no está vigente el estado de alarma.

"PRUDENCIA Y DIÁLOGO"

"Tenemos que ser prudentes; desde los gobiernos debe mantenerse un diálogo permanente", ha afirmado, tras lo que ha considerado que el marco adecuado para este contacto interinstitucional es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, ha asegurado que en el seno de Gobierno Vasco no hay "ninguna fricción" entre el PNV y el PSE-EE sobre las decisiones que deben adoptarse respecto al estado de alarma. "Todos compartimos la misma preocupación y tenemos el mismo objetivo. Queremos lo mejor para Euskadi, que se reduzcan los contagios, y que se reactive la economía y el empleo", ha afirmado.

POSICIÓN "COMPARTIDA"

En este sentido, ha asegurado que todos los miembros del Gobierno Vasco, integrado por el PNV y PSE, "comparten" su defensa de la proposición de ley contra la pandemia registrada por 'jeltzales' y socialistas en el Parlamento. Mendia ha insistido en que los integrantes del Ejecutivo "reman en la misma dirección", con el fin de buscar as medidas "más adecuadas" para responder a la crisis sanitaria.

Respecto a la conveniencia de decretar un estado de alarma limitado a determinados territorios, ha apelado a la "prudencia" ante la "volatilidad" que presentan los datos epidemiológicos. Además, ha asegurado que se ha demostrado que el estado de alarma "no es la panacea" para reducir los contagios, dado que esta última oleada de la pandemia se ha producido con esta figura jurídica vigente.

Mendia ha recordado, además, que el cierre de la hostelería en municipios con alta incidencia de covid decretado por el Gobierno autonómico fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pese a que aquella decisión se adoptó en el marco del estado de alarma. De esa forma, ha reiterado que esta figura jurídica "no es la panacea", y ha recordado que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada este pasado miércoles, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, "no intervino pidiendo un estado de alarma".

"Lo que tenemos que hacer los gobiernos es ayudarnos mutuamente, como estamos haciendo, para buscar fórmulas que ayuden a sobrevivir a la pandemia de la mejor manera posible", ha indicado.

EL PAPEL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Mendia también ha solicitado "prudencia" ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que el Tribunal Supremo supervise, en caso de que decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, las decisiones que puedan adoptar los tribunales superiores de justicia autonómicos ante las medidas de los gobiernos de cada territorio para responder a la pandemia.

La vicelehendakari segunda ha ironizado sobre el hecho de que, durante la pandemia, da la impresión de que "todo el mundo es experto" en derecho. Además, ha insistido en que la mejor forma de afrontar esta situación es el diálogo entre los gobiernos.