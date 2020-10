AMP Sánchez subraya que Abascal se ha "quedado solo": "Usted no es el salvador de España"

Afea a Vox su falta de proyecto y cree que el propio Abascal está aliviado por no convertirse en presidente del Gobierno

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este jueves que el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha "quedado solo" porque ninguna formación ha apoyado la moción de censura que ha presentado para desalojarle de La Moncloa: "Usted no es el salvador de España", ha enfatizado.

Así lo ha asegurado Sánchez, poco antes de la votación de la moción de censura, confesando que era un "alivio" que nadie fuera a secundar la iniciativa de Vox y que, pensaba, que así lo sentía también el propio Abascal.

"Usted está solo", le ha restregado al líder de Vox, a quien también le ha afeado que "le sobra orgullo y le falta modestia". "Usted no cuenta con ningún apoyo porque no tiene ningún proyeto más que arremeter contra los ciudadanos que no comulgan con sus creencias y sentimientos", le ha dicho Sánchez.

Según el jefe del Ejecutivo, Vox sabe qué hacer "con los nacionalistas, proscribirlos; con los comunistas, diezmarlos: con los seguidores de otros partidos de la derecha, absorberlos y convertirlos a su credo", por no hablar de lo que haría con feministas, ecologistas, inmigrantes o masones.

Pero lo peor, ha dicho, es que "no tienen ni la más rmeota idea de qué hecer con España", y cree que así lo demuestra el que no haya presentado propuestas sobre el sistema sanitario o las residencias de ancianos, y tampoco "un plan medio sensato" para la recuperación económica, más allá de "desregular sectores productivos y cierta autarquía económica".

Tampoco, ha dicho, tiene "plan para las tensiones territoriales" salvo volver al "Estado centralista de hace 80 años", ni para la educación, aparte del 'pin parental'.

Sánchez también ha afeado a Abascal que haya "mareado la perdiz" durante meses hasta que ha decidido presentarse como candidato. Entre tanto, ha vuelto a recordarle que se compró "un chalet" del que ha estado "disfrutando", sin registrarlo en su declaración de bienes. Y mientras, ha remachado, sus "secuaces se dedican a amargarle la vida a dos miembros del Gobierno y a sus hijos porque les parece mal que tengan un chalet".

Sánchez ha tirado de figuras de la historia de España como Blas de Lezo, Hernán Cortés o Juan Sebastián Elcano para decirle a Abascal que él no es el salvador de España, porque los "millones de salvadores" de España están en los hospitales, las escuelas, los supermercados, los cuarteles, las comisarías y las fábricas.

Y también que la España actual no es "la de Lepanto ni los Tercios de Flandes", que la España actual está representada en el Congreso y otras solo existen "en su imaginación recalentada".

LA MAYORÍA DE ESPAÑA COINCIDE EN LO BÁSICO

Sánchez ha recordado a Abascal que la última palabra sobre su moción la tiene la Cámara, que representa a todos los españoles y ha hecho un llamamiento a toda ella y "a cada español", porque está convencido de que la "inmensa mayoría", aunque tengan posiciones distintas, coinciden en las "ideas básicas que deben inspirar al país y su futuro".

"Una España presidida por la democracia, la libertad y el diálogo", ha dicho, con unos servicios públicos reforzados, protección social, igualdad entre hombres y mujeres, ley y Estado de Derecho, empleo digno, empresas solventes y una Europa más humanista.

"No coincidimos en todo, por eso ha distintos partidos que interpretan la realidad desde distintos prismas, pero es mucho, más que suficiente para cimentar la convivencia, esa es la España que llevamos construyendo hace 40 años", ha afirmado, y se ha mostrado convencido de que ni siquiera los votantes de Abascal quieren ir "hacia ningún otro lado".