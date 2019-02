La aprobación al presidente de Perú cae cinco puntos este mes y llega al 58 por ciento

La aprobación al presidente de Perú, Martín Vizcarra, cayó cinco puntos en el último mes, con lo que bajó del 63 % de enero a 58 % en la actualidad, según un sondeo de opinión publicado este domingo por el diario El Comercio.

La encuesta, a cargo de la empresa privada Ipsos, agregó que la desaprobación al mandatario se incrementó en seis puntos hasta llegar a un 32 %.

Según el estudio, el rechazo más alto a Vizcarra se presenta en las zonas del norte y sur del país, afectadas en las últimas semanas por fuertes lluvias y deslizamientos de lodo y piedra que han causado unos 30 muertos y más de 8.000 damnificados.

Mientras que en esas zonas el respaldo ciudadano al gobernante cayó en 8 y 13 puntos, respectivamente, en comparación a enero, en Lima, la Amazonía y la zona centro del país se mantuvo estable.

La encuesta también indicó que el respaldo a Vizcarra es más alto en los sectores de mayores recursos económicos, conocidos como A y B, mientras que en el C, de clase media, registra una caída de ocho puntos.

Al referirse al principal factor para apoyar al gobernante, los entrevistados destacaron la lucha contra la corrupción, que es mencionada por el 52 %, lo que implica un incremento de 12 puntos en relación a octubre pasado, la vez anterior que se consultó sobre este punto específico.

Un 24 % asegura que Vizcarra está enfrentando la inseguridad ciudadana, otro 24 % opina que "tiene buenas ideas y planes", un 19 % que está trabajando para mejorar la educación y otro 18 % destacada su gestión en la reconstrucción de las zonas afectadas por la naturaleza.

Sin embargo, entre los que rechazan su gestión, el 41 % menciona que en su gobierno hay corrupción o no se lucha contra este flagelo y el 25 % que no ve mayores avances en la situación económica del país.

Otro 24 % dice que Vizcarra no se preocupa en mejorar la seguridad ciudadana, un 23 % no ve mayores avances en la educación y un 21 % no ve mayores avances en la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales.

Según la ficha técnica publicada por El Comercio, la encuesta de Ipsos se hizo del 13 al 15 de febrero pasado a 1.119 personas en zonas urbanas y rurales del país y tiene un margen de error de 2,83 % y un nivel de confianza de 95 %.