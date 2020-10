Arrimadas dice que Carrizosa es el candidato de Cs pero el cartel electoral no sería "definitorio" en una lista unitaria

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que Carlos Carrizosa es el candidato de su partido a la Presidencia de la Generalitat para las próximas elecciones catalanas y que Cs es actualmente la primera fuerza política en el Parlament. Sin embargo, ha añadido que, en caso de alcanzar un acuerdo con el PP y el PSC para concurrir juntos a los comicios, el cartel electoral no sería el "elemento definitorio".

Carrizosa "es nuestro candidato y somos el partido mayoritario allí, pero no es una pelea de quién está en el cartel electoral", porque éste "no es el elemento definitorio de un cambio de verdad, de un aliciente para que vayan a votar los constitucionalistas", ha respondido a la pregunta de si Cs aceptaría que la hipotética lista unitaria estuviese encabezada por otra persona.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Arrimadas ha insistido en la idea de una candidatura conjunta entre la formación naranja, los socialistas y los 'populares' para movilizar a los votantes no nacionalistas y contrarrestar el funcionamiento de la ley electoral, que "machaca" a esas opciones políticas.

"Si vamos juntos, ganamos y podemos tener mayoría, o al menos podemos frenar que los independentistas tengan mayoría", ha asegurado, advirtiendo del "peligro" de que esta vez las formaciones separatistas superen el 50% de los votos.

"Tenemos la mayoría social. Hagamos lo que esté en nuestra mano para tener mayoría de votos y de escaños", ha pedido tras recordar las elecciones de 2017, en las que Ciudadanos fue el partido más votado pero no pudo formar gobierno por la falta de una mayoría parlamentaria suficiente.

Precisamente por la distribución actual de escaños, la líder de la formación naranja ve "poco probable" que, tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat por una sentencia judicial, la solución ahora sea buscar un candidato para un Pleno de investidura. "Lamentablemente, no hay una mayoría no independentista en el Parlament", ha indicado.

AÚN PENDIENTES DE LA RESPUESTA DEL PSC Y EL PP

Sobre la postura del Partido de los Socialistas de Cataluña, que ya ha dicho que no le convence la opción de concurrir a las elecciones junto a Cs y al PP, Arrimadas cree que "todavía hay margen para que rectifiquen", aunque "el PSC siempre prefiere tirar por Esquerra".

Según ha explicado, Ciudadanos no ha recibido una "respuesta firme" a su oferta por parte de ninguno de los dos partidos. "Estamos intentando convencerles de que esto no se trata de si tú subes tres escaños más o yo subo tres escaños menos", sino de que "no podemos perder ni un escaño constitucionalista", y que "para poder gobernar tenemos que ir juntos", ha subrayado.

En este sentido, ha preguntado al PSC y al PP si se resignan a que Cataluña siga estando gobernada por los independentistas, con lo que eso conlleva en cuanto a la "fractura de la sociedad" y el "desastre" para la economía.

Sobre la posibilidad de que, al menos, las tres formaciones presenten listas conjuntas en las provincias donde el independentismo es más fuerte --como Girona o Lleida--, Arrimadas ha dicho que Ciudadanos aspira "al máximo, que es ir juntos en toda Cataluña", porque sería "lo más razonable". "Pero primero lo que hay que ver es si el PP y el PSOE tienen voluntad de sumar", ha añadido.