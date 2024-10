Bajar impuestos a los rentistas, liberar suelo y construir 200.000 al año: el plan de vivienda que ultima el PP

El PP registrará la semana que viene una proposición de ley en materia de vivienda, según ha anunciado este martes la secretaria general, Cuca Gamarra. Será la segunda ley “social” tras el nuevo giro estratégico que intenta devolver a los de Alberto Núñez Feijóo a una imagen pretendidamente moderada. La 'número dos' del PP ha apuntado a las líneas generales de la norma en un acto informativo: bajada de impuestos, liberalizar suelo y “eliminar burocracia” para construir hasta 200.000 viviendas al año por un tiempo que no se ha definido.

Gamarra ha defendido en un acto informativo en Madrid que el de la vivienda es “uno de los problemas más acuciantes que vive el país”, especialmente para los jóvenes. La secretaria general del PP ha acusado al Gobierno de coalición de haber puesto en marcha medidas que han desincentivado tanto la construcción de casas como su puesta en alquiler. Y ahí es donde, ha dicho, quiere hacer hincapié el primer partido de la oposición.

“Se podrían estar construyendo en España en torno a 200.000 viviendas al año que es lo que necesitamos y lo que nos dicen los informes que necesitamos en nuestro país”, ha asegurado.

“Hoy no se construyen en nuestro país el número de viviendas que se podrían construir y que la sociedad española necesita. Y no se construyen porque se ha legislado en sentido contrario a lo que necesitamos”, ha sostenido Gamarra. “Hoy no hay seguridad jurídica, no se pone a disposición suelo, no hay una dinámica de agilidad de administrativa y de eliminación de burocracia que lo haga posible”, ha añadido, y ha terminado con uno de los mantras favoritos del PP: “No hay ayudas que hagan que los jóvenes puedan acceder a esa vivienda, lo que sí hay es una protección al okupa”.

Por eso, ha dicho Gamarra, el plan del PP pasa por “dar seguridad jurídica, reducir la burocracia, poner suelo en el mercado y facilitar la construcción”.

Según Funcas, el problema de la vivienda en España se debe a la especulación.

La secretaria general ha esbozado algunas medidas que se resumen, básicamente, en bajar impuestos y liberalizar la construcción de viviendas. Gamarra ha planteado “la exención del impuesto de donaciones” dentro de la familias “de todas aquellas cantidades que vayan destinadas a la adquisición de vivienda”. Además, el PP ha recuperado una vieja propuesta de Feijóo: una exención del IRPF progresiva para los jóvenes que iría del 100% el primer año al 25% el cuarto. Una medida que el PP lanzó hace más de un año, sin relacionarlo con la vivienda, y que recupera ahora en el marco del plan que ultima.

Pero las rebajas fiscales no terminan en los jóvenes, el colectivo con más problemas para acceder a la vivienda. Gamarra ha asegurado que la proposición de ley del PP planteará que “en el impuesto de la renta se recuperen las bonificaciones, las exenciones, a las rentas que provengan de los alquileres, de aquellas personas que pongan o pongan de nuevo vivienda en el mercado de alquiler”.

Silencio sobre Líbano

La catarata de medidas sobre vivienda anunciada por Gamarra ha destacado sobre el silencio de la secretaria general ante la invasión de Líbano que lanzó Israel la pasada madrugada.

Preguntada expresamente por la decisión de Benjamin Netanyahu de mandar a su ejército a una zona donde hay cientos de soldados españoles, enviados por la ONU precisamente para intentar evitar acciones bélicas como la protagonizada por Israel, Gamarra ni siquiera ha mencionado a ninguno de los dos países ni ha hecho mención alguna a la paz, la seguridad, los Derechos Humanos ni el respeto a la ley internacional.

La 'numero dos' de Feijóo se ha limitado a arremeter contra Pedro Sánchez y ha lamentar que su jefe de filas no recibe información del Gobierno. “En política exterior hay algo importante, la necesidad de recuperar la política de Estado”, ha dicho. Gamarra ha pedido tener una “posición como país en materia internacional, algo que se ha abandonado por Pedro Sánchez”. “No existe comunicación para ningún asunto”, ha zanjado.

Gamarra pide al Constitucional no revisar sentencias

La secretaria general ha respondido también sobre la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la no aplicación de la ley de amnistía a los dirigentes del procés sobre los que pesan acusaciones de malversación. Gamarra ha reclamado que el Tribunal Constitucional no revise esta sentencia.

“Que el tribunal de garantías no intente ser revisor de sentencias, que acepte la aplicación del Tribunal Supremo”, ha dicho Gamarra, que además ha asegurado que “los tribunales no están para leer la mente del legislador o aquello a lo que se había comprometido, está para aplicar literalmente lo que la ley dice, y esta ley no ampara los delitos de malversación”.