Belarra: "Se etiqueta como ruido los intentos de Unidas Podemos de hacer cumplir el pacto de Gobierno"

La líder de Podemos, Ione Belarra, llega a final de año sacando pecho de la gestión de su formación en el Gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales sostiene que la "presencia de Unidas Podemos en él ha sido imprescindible para lograr algunos avances que, de otro modo, habrían sido simplemente imposibles".

Ione Belarra en Podemos y Yolanda Díaz al frente de la coalición: el tándem para sustituir a Pablo Iglesias

Saber más

Entre las medidas destacadas por Belarra, en su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE), ha señalado la construcción de "toda una nueva generación de derechos feministas con la ley solo si es si, la ley trans y de derechos LGTBI o la reforma de la ley del aborto".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado por Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo con una "ley rider", que ha calificado como "pionera". "Sin el empuje de Unidas Podemos no podríamos celebrar la subida del SMI, en más de un 30% – 229 euros– en tres años", ha añadido. Para posteriormente alabar también la "ley de vivienda" y las medidas impulsadas por el departamento de Alberto Garzón que prohíben "la publicidad de las casas de apuestas".

Por lo tanto, a pesar de las medidas promovidas desde el grupo confederal, Belarra lamenta que "demasiadas veces" se haya "etiquetado como ruido los intentos de Unidas Podemos" para que el Gobierno "se mantuviera fiel al acuerdo programático". "Se ha silenciado el hecho de que era el PSOE el que se resistía una vez más a cumplir los acuerdos", ha lamentado.

"Sabiendo que este es el mejor Gobierno posible, este no es el mejor Gobierno que podemos imaginar", ha destacado la líder de la formación, que ha aprovechado para cargar contra algunos sectores del socio mayoritario. "No es difícil imaginar que a muchos, también a determinados sectores del PSOE, les gustaría que nuestro paso por el Gobierno sea un hito histórico, algo breve en nuestra historia", ha incidido. Y ha pedido a los socialistas que "se prorroguen el tiempo que sea necesario" las medidas aprobadas por el Ejecutivo para reducir la factura de la luz.

De cara al próximo año político, la secretaria general de Podemos ha recordado que "es altamente probable" que en 2022 el espacio político que representa afronte "algunas citas electorales muy importantes". Concretamente ha mencionado el reto que tiene la izquierda en Andalucía. Belarra ha asegurado que está "convencida" de que en esa autonomía "habrá una alternativa abierta y plural", que "ensanche" el espacio que han ocupado hasta ahora. "Tenemos mucho que aportar en Andalucía y creo que debemos hacerlo abriéndonos lo máximo posible a la sociedad civil organizada y tejiendo alianzas con otras fuerzas políticas", ha incidido.

En su discurso, también ha aprovechado para dirigirse al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Para Belarra en la Comunidad de Madrid las derechas están ensayando "su proyecto más fundamentalista". "Los ataques a las personas LGTBI no sólo fulminan sus derechos sino que nos convierten en una sociedad peor, donde no hay libertad para ser quien eres. Madrid no puede ser ni va a ser el armario de España", ha apuntado dos días después de que centenares de madrileños se manifestasen en la Puerta del Sol contra la derogación de las leyes madrileñas de protección del colectivo LGTBI, propuesta por Vox.