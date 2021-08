Bolaños rechaza las "excusas" de Casado para no renovar el CGPJ y le acusa de violar la Constitución

El Gobierno descarta asumir la petición del PP de reformar ya el sistema de elección para que pase a manos de los jueces

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado este martes al PP de falta de madurez y de violar la ley y la Constitución al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha denunciado que la condición que ha puesto ahora el líder de los 'populares' de que se renueve ya el sistema de elección para que pase a manos de los jueces no es más que una "excusa", que el Gobierno no está dispuesto a asumir.

En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Bolaños ha alertado de la "gravedad" de que el PP mantenga bloqueada la renovación del máximo órgano judicial desde hace 1.000 días con "mil excusas diferentes" y manteniendo siempre una "falta de voluntad absoluta".

Lo ha afirmado justo después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya avisado al Gobierno de que "abandone toda esperanza" de renovar el CGPJ. A juicio de Bolaños, el PP demuestra con esta actitud "nulo sentido de Estado y muy poca madurez".

A este respecto, ha incidido en que con su negativa, el principal partido de la oposición está incumpliendo una ley de hace 35 años que se ha venido respetando durante los distintos gobiernos y también la Constitución.

SI QUIEREN CAMBIAR LA LEY, "DEBERÍAN TENER MAYORÍA"

"Ahora dicen que esa ley no les gusta y que por eso no la cumplen. Son 1.000 días en los que el PP no cumple la Constitución y la ley con el argumento de que quieren cambiarla, un argumento legítimo pero deberían tener mayoría para hacerlo", ha avisado.

En este punto, ha reafirmado que la postura del Gobierno ante esta actitud es la de "tender la mano nuevamente para llegar a un acuerdo cuanto antes". "Hay que renovar ya", ha urgido, antes de avisar de que ya está empezando a haber "problemas de nombramientos".

Precisamente, Casado ha avisado este lunes al Gobierno de que "abandone toda esperanza" de renovar el CGPJ. "No vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial, y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces", ha recalcado.

Sobre esta condición, fuentes gubernamentales reafirman que el Gobierno no tiene totalmente descartado impulsar esa reforma de la ley del poder judicial para que sean los jueces los que elijan a todos sus representantes, e insisten en que la pelota está en el tejado del PP.