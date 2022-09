Casa Real informa de que los reyes se alojarán en la embajada en Reino Unido y los eméritos en un hotel “por razones logísticas”

Juan Carlos I vuelve a tener todos los focos tras su decisión de acudir al funeral de Isabel II el próximo lunes en Londres. Casa Real dejó en mano aceptar o no la invitación de la monarquía británica, que se la había hecho llegar en su calidad de exjefe del Estado. La presencia de Juan Carlos de Borbón incomoda al Gobierno, que la enmarcó en el ámbito privado y subrayó que la delegación oficial de España es la que conforman Felipe VI y Letizia Ortiz, a quienes acompaña el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Sin embargo, la reina Sofía viajará con esa delegación en un avión de la Fuerza Aérea española este domingo mientras que el emérito lo hará por su cuenta.

En cuanto al alojamiento, Casa Real ha informado de que los reyes se hospedarán en la casa del embajador en Reino Unido mientras que los eméritos lo harán en un hotel. “Atendiendo a razones de carácter logístico y organizativo, SM la Reina doña Sofía se alojará en el mismo hotel en el que lo haga SM el Rey don Juan Carlos”, expresa Zarzuela en una nota remitida a los periodistas. Pese a esa diferenciación, la reina emérita sí asistirá dentro de la delegación oficial en el desplazamiento así como en el regreso a Madrid. Lo que precisa Casa Real es que la reina Letizia volará directamente a Nueva York, donde tiene agenda a partir del día 20.

Según publicó El País, Juan Carlos de Borbón ha comunicado a personas de su entorno su intención de viajar por su cuenta sin hacer parada en Madrid ni unirse a la delegación española que encabeza su hijo y que ya tiene billetes para un vuelo comercial desde Emiratos Árabes Unidos, aunque no descartaba desplazarse con la delegación emiratí. Reino Unido ha recomendado a los líderes internacionales que no viajen a Londres en jets privados dado que el aeropuerto de Heathrow no estará disponible para ese tipo de aeronaves y que tendrán que aterrizar en otros menos ocupados, según publicó Politico. La delegación española lo hará en un avión oficial del ejército, como habitualmente son los desplazamientos del jefe del Estado y del presidente del Gobierno. Zarzuela ha evitado dar los detalles sobre el viaje de Juan Carlos de Borbón mientras que sí ha informado sobre su alojamiento en Londres.

La decisión de Juan Carlos I de asistir al funeral de Isabel II tiene especial relevancia mediática dado que puede ser la primera imagen de los monarcas junto a él desde hace más de un año, aunque se reunieron durante horas en Zarzuela durante su visita a España en junio. Sin embargo, Casa Real asegura que por ahora no tiene información sobre cómo se dispondrán las autoridades, por lo que queda en el aire que vaya a haber una instantánea conjunta. “La Casa de SM el Rey no dispone en estos momentos de detalles sobre la distribución y ubicación de autoridades durante el funeral de Estado. Todos los aspectos organizativos y protocolarios corresponden exclusivamente a las autoridades británicas”, señalan.

Fue la propia Casa Real la que dejó en sus manos la decisión tras recibir una invitación de la Oficina de Asuntos Exteriores de Reino Unido para los eméritos en su calidad de exjefe del Estado y esposa. Juan Carlos I, que tiene una causa pendiente en Reino Unido por una denuncia por acoso de Corinna Larsen, respondió afirmativamente colocando a Felipe VI en una difícil situación. El Gobierno se ha desligado por completo de la jugada y sostiene que es una cuestión que se enmarca en el ámbito personal y que España estará representada exclusivamente por los actuales monarcas. Moncloa se ha puesto de perfil con este asunto desde el primer momento al dejar en manos de Zarzuela todas las decisiones, entre ellas la participación del emérito, que incomoda notablemente al Ejecutivo. “En esta cuestión puedo decir que el Gobierno está totalmente coordinado con la Casa Real y nos ocupamos y preocupamos de la delegación que va encabezada por el jefe del Estado y reina Letizia”, respondió el propio Sánchez en una entrevista en TVE en la que se limitó a decir sobre la presencia del emérito que “es una cuestión que compete al rey Juan Carlos”.