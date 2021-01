Casado acusa a Vox de dar "carta blanca" a Sánchez con los fondos europeos y ayudarle a "sobrevivir más" en Moncloa

Dice que supone "avalar la discrecionalidad" y un "clientelismo" que puede "acabar en corrupción" y sentencia: "Los radicales se ayudan"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes a Vox de dar un "carta blanca" al Gobierno al permitir con su abstención que se apruebe en el Congreso el decreto de los fondos europeos y ha recalcado que esto puede provocar que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "sobreviva más tiempo" en Moncloa. Además, ha dicho que la actuación del Ejecutivo lleva al "clientelismo" y puede "acabar en corrupción".

"Este real decreto lo que hace es dar barra libre al Gobierno para dár esos fondos a quien quiera, sin control parlamentario y sin siquiera la participación de autonomías y ayuntamientos", se ha quejado Casado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que esto "no se ha visto en ningún país de Europa", ha subrayado que el Gobierno italiano "cayó la semana pasada" por este debate y ha recalcado que "en ningún país serio se puede centralizar 140.000 millones de euros en el jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno", Iván Redondo.

En este punto, ha criticado que Sánchez rechazase su propuesta de crear una autoridad independiente que controlase el dinero europeo y ha asegurado que la actuación del Ejecutivo conduce al "clientelismo" porque puede acabar dando fondos a empresas que "hablen bien" del Gobierno o a alcaldes de "su partido". "Y eso acaba en corrupción", ha avisado.

APUNTA A QUE HARÁ "UN PLAN E" PARA "MAQUILLAR" EL PARO

El presidente del PP ha destacado que estos fondos los da Bruselas "para los españoles y no para el Gobierno" y ha asegurado que Sánchez pretende hacer con esos fondos "un inmenso plan E" como "hizo Zapatero" para "intentar maquillar las cifras de empleo" que, según ha dicho, "son nefastas".

Para Casado, lo que se dilucidaba este jueves en la votación del decreto en el Pleno del Congreso es qué grupo "avalaba la discrecionalidad del Gobierno". A su entender, lo que ha hecho Vox es "darle carta blanca" y un "cheque en blanco a Sánchez para que haga lo que le dé la gana sin darle ninguna explicación a nadie con esos fondos".

"Y, de hecho, le ha dado un salvavidas porque Sánchez puede sobrevivir más tiempo al frente del Gobierno gracias a que usa mal los fondos europeos para tener dinero y repartirlo a quien le dé la gana", ha proclamado el líder de los 'populares'.

El líder del PP ha avisado que Bruselas y los organismos internacionales como el FMI sostienen que hay que "exigir reformas" y "fiscalizar la entrega de fondos a países como España", ya que, según ha dicho, la crisis está afectando más a los países que "gestionan mal". "España es de los países que peor se va a recuperar de la crisis y más afectación ha tenido en el desempleo", ha advertido.

Según Casado, el presidente del Gobierno lo ha "fiado todo" a los fondos europeos y va a tener "dificultades" porque en Bruselas "ya no se fían de este Gobierno". "Les ha mentido cuando ha pasado las cifras y ya no se las creen. El déficit, las previsión de ingresos y los Presupuestos ya son papel mojado y no valen para nada, apenas quince días después de haberlos aprobado", ha aseverado.

DICE QUE SÁNCHEZ AYUDÓ A VOX CON LA "EXHUMACIÓN DE FRANCO"

Tras asegurar que estos fondos van a "generar una deuda que van a pagar nuestros hijos y nietos", ha dicho que no se puede entender que "esto lo maneje y cocine Sánchez con sus aliados populistas". "A Sánchez le ha salvado la cara Bildu pero también Vox y esto es lo que yo decía en la moción de censura: los extremos se unen", ha manifestado.

En este sentido, el presidente del PP ha insistido en que al final "los radicales se ayudan" y ha recordado que Sánchez ya "ayudó a Vox" en la campaña de noviembre de las generales "con la exhumación de Franco".

"Ahora Vox ayuda a Sánchez en su campaña vital catalana absteniéndose de estos fondos. Pero el PP no se puede abstener ni los catalanes no se pueden abstener porque si nos abstenemos votando esto o no yendo a votar en Cataluña el problema es que Sánchez tiene mucho más poder para hacer lo que quiera", ha avisado.