Casado reivindica el "feminismo liberal" el 8M y se pregunta "cuántas muertes se habrían evitado" sin las marchas de 2020

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto este año a ser el principal protagonista del acto central por el 8M celebrado por su partido con motivo del Día de la Mujer, en el que ha reivindicado el "feminismo liberal" y ha cargado contra el Gobierno por permitir las marchas de hace justo un año, convertidas desde entonces tanto por PP como por Vox como en las principales culpables de los contagios y de las muertes por coronavirus.

Este lunes, Casado ha llegado a asegurar que "el 8 de marzo se ha convertido en un símbolo de lo que se hizo mal el año pasado" por parte del Ejecutivo que, según ha dicho, "ocultó alertas internacionales y puso en riesgo a muchas mujeres". En esa línea, el líder de los populares se ha preguntado "cuántas muertes se habrían evitado" en el caso de no haber convocado las manifestaciones feministas de 2020 sin "primar la agenda ideológica y la pancarta en vez la seguridad y la salud". "Solo tomando medidas un día antes, se hubieran evitado un 62% de los contagios", ha zanjado.

Casado considera que se debe "celebrar que hoy en día en España y en Europa las mujeres no nacen víctimas", a diferencia de otros lugares del mundo, y pese a reivindicar la lucha por la igualdad ha querido recalcar que su defensa se centra en poner por delante "cualquier libertad individual frente al colectivismo". "Libertad independientemente de si eres hombre, mujer, heterosexual, gay, católico o musulmán", ha dicho durante el acto por el 8M que el PP ha celebrado en la Casa de América de Madrid.

"No nos sentimos incómodos con que digan que somos un partido que nos ocupamos del feminismo si eso es la lucha contra la desigualdad, pero que lo hacemos teniendo en el centro la libertad de las personas", ha remarcado Casado, para añadir que su "concepto de la igualdad real de oportunidades es en la cual las mujeres no se enfrentan a los hombres pero tampoco los hombres se enfrentan a las mujeres". "A buen entendedor, pocas palabras bastan", ha añadido, sin dar más explicaciones.

El líder del PP, que ha asegurado que lleva "20 años hablando de feminismo desde Nuevas Generaciones", la organización juvenil del partido que él lideró en Madrid, también ha pedido a los dirigentes de su partido que no se dejen "etiquetar ni por la izquierda". "Para que diga que nosotros no defendemos la causa de la mujer, que es ridículo decir que no defiendes la causa de la mitad de la humanidad", ha explicado. "Pero tampoco nos vamos a dejar dar lecciones por otros que piensan que supuestamente hemos sucumbido a la corrección política cuando tenemos las lecturas pertinentes hechas, e incluso los escritos y los discursos que a todos nos definen como políticos hechos", ha insistido, en clara referencia a la extrema derecha de Vox, gracias a la que el PP gobierna en comunidades y ayuntamientos pero de la que Casado quiere marcar distancias en asuntos como el feminismo o la inmigración.

"El PP tiene el apoyo de las mujeres"

Casado no ha escatimado en críticas al Gobierno, al que ha acusado de estar "dividido" así como de querer "arrogarse la representatividad de la mitad de la humanidad". "El PP es un partido que tiene los apoyos de las mujeres", ha enfatizado. A su juicio, en el Ejecutivo existe una "gran división" y así se ha visto "con la ley trans, la de igualdad, contra la discriminación o con el debate de la gestación subrogada". "Estamos viendo incluso a ministras del socialismo clásico arremeter contra la ministra de Igualdad", ha enfatizado.

Con todo, el líder del PP ha considerado que "es difícil que un Gobierno que está dividido entre ellos pueda estar unido en la defensa de la causa de la mujer", por lo que ha concluido que el de Pedro Sánchez es "el peor gobierno en combate contra la pandemia, en cohesión social y creación de empleo, en calidad educativa, en oportunidades y también el peor gobierno en la defensa de la igualdad de oportunidades de todas las mujeres españolas".

Previamente, la vicesecretaria de Política Social del partido, Ana Pastor, había considerado que "el feminismo no es una marca registrada". "No tenemos un discurso agresivo, no nos peleamos con la gente, no tenemos discursos reduccionistas de lo femenino", recalcaba. Según ella el PP no pretende "liderar" a las mujeres ni decirles "cómo tienen que pensar". "Las mujeres de este partido no excluimos a nadie ni somos un tótum revolutum", añadía, para concluir con una reflexión dirigida a Vox: "Estadmos en contra de aquellos que se niegan a reconocer que hay violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".