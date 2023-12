Condena de 15 meses de cárcel a un policía que falsificó atestados para defraudar al seguro

Un agente de Extranjería de la Policía Nacional ha sido condenado a 15 meses y 22 días de cárcel por falsificar varios atestados para denunciar haber sido víctima de falsos robos y estafar al seguro. Los jueces de la Audiencia de Madrid le atribuyen dos delitos de estafa y uno de falsedad en documento oficial por, entre otras cosas, usar sellos oficiales de la Comisaría en la que trabajaba para engañar a su aseguradora asegurando falsamente que él y su pareja habían sido víctimas de varios robos en Madrid.

Las condenas, especifica el fallo, con sustituidas por varias multas que suman, entre todas, 2.475 euros. También se le impone un año y 11 meses de inhabilitación para ejercer un empleo público, por lo que pierde su condición de policía, al margen de que pueda ser objeto de alguna sanción administrativa por parte de la propia Policía Nacional al haber sido condenado.

En uno de estos atestados, tal y como reconoció él mismo en el juicio, afirmó que fue asaltado por un hombre con una navaja en la localida de Rivas, robándole un reloj, una chaqueta, un jersey, unas gafas de sol y una cartera. En otro atestado aseguró que en un vuelo desde Etiopía hasta Madrid alguien había rajado su mochila y robado un reloj y una cámara. El tercer atestado falso aseguraba que había sido víctima de un tirón en Valdebernardo y que el ladrón se había llevado ropa de deporte, dinero y un reloj.

Este último atestado denunciaba que la víctima del robo había sido su pareja. La mujer, en el juicio, reconoció los hechos y pactó una condena de seis meses de cárcel con la Fiscalía, condena que ahora ratifica la Audiencia de Madrid.

Los jueces imponen una condena de un año, tres meses y 22 días al agente, sustituible por multas y que no implica su entrada obligatoria en prisión aunque sí puede llevar a la pérdida definitiva de la placa. La sentencia le atribuye varias atenuantes: por confesar, por devolve el dinero y por el tiempo que el proceso judicial se ha dilatado en el juzgado.

La división de Asuntos Internos de la Policía Nacional se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando una funcionaria llevó algunos atestados que, sospechaba, habían sido falsificados. En el juicio tanto el policía como su pareja reconocieron los hechos: “Soy culpable, estoy súper arrepentido, estar aquí es muy complicado. Yo no tendría que haber hecho eso, lo tengo súper claro, al final no recibí nada, no fueron a ningún lado”, aseguró ante el tribunal.