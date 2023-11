Un policía nacional reconoce ante un tribunal que falsificó atestados para defraudar al seguro

“Soy culpable, lo dije en el juzgado y lo vuelvo a repetir”. Un agente de Extranjería de la Policía Nacional ha comparecido este jueves ante la Audiencia Provincial de Madrid para reconocer que entre 2017 y 2019 falsificó varios atestados policiales para denunciar que había sufrido robos que, en realidad, no habían existido, con el objetivo de engañar al seguro. El policía ha reconocido los hechos aunque la Fiscalía se ha negado a pactar con él y ha mantenido su petición de seis años de prisión para él, mientras que sí ha alcanzado un acuerdo con la pareja del acusado para que sea condenada a seis meses y pueda evitar la cárcel.

La Fiscalía ha hecho definitiva su petición de seis años de prisión para él por dos delitos de estafa y uno más de falsedad en documento oficial. Según ha reconocido él mismo este jueves en la Audiencia de Madrid, trabajó en Extranjería desde su llegada al cuerpo policial hace más de una década y aprovechó su puesto para falsificar varios atestados y presentarse como víctima de robos que no habían sucedido.

En uno de ellos, por ejemplo, aseguró que fue asaltado por un hombre con una navaja en la localida de Rivas, robándole un reloj, una chaqueta, un jersey, unas gafas de sol y una cartera. En otro atestado afirmó falsamente que en un vuelo desde Etiopía hasta Madrid alguien había rajado su mochila y robado un reloj y una cámara. El tercer atestado falso aseguraba que había sido víctima de un tirón en Valdebernardo y que el ladrón se había llevado ropa de deporte, dinero y un reloj.

Este último atestado denunciaba que la víctima del robo había sido su pareja y fue el único que pasó el filtro del seguro: su pareja, que ha devuelto el dinero a la compañía, consiguió recuperar 135 euros del supuesto robo. La división de Asuntos Internos de la Policía Nacional descubrió los hechos cuando una funcionaria llevó algunos atestados que, sospechaban, habían sido falsificados.

Antes de empezar el juicio la defensa y la Fiscalía han intentado llegar a un acuerdo que solo ha llegado para la acusada: de un año de cárcel a seis meses de prisión y varias multas tras reconocer los hechos. “La denuncia la confeccionó él y la firmé yo”, ha reconocido ella ante el tribunal.

El policía también ha reconocido los hechos pero su abogado no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha hecho definitiva su petición de seis años de cárcel para él. “Soy culpable, estoy súper arrepentido, estar aquí es muy complicado. Yo no tendría que haber hecho eso, lo tengo súper claro, al final no recibí nada, no fueron a ningún lado”, ha dicho el agente desde el banquillo de los acusados. Está suspendido de empleo y sueldo y, según ha revelado su abogado en el juicio, ha pedido la baja y la Policía no se la ha concedido.

La Fiscalía ha pedido que sea condenado por dos delitos de estafa y otro de falsedad documental. “Él ha reconocido cómo ha modificado estos distintos atestados y era consciente, conocedor de esta falsedad. Era funcionario en la fecha en la que se cometieron los hechos”, ha recordado la representante del Ministerio Público.