El Congreso aprueba el decreto sobre RTVE que renovará su Consejo con mayor presencia del Gobierno y sus socios

El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto para renovar el Consejo de Radio Televisión Española. El Gobierno aprobó la semana pasada un decreto que amplía los integrantes del órgano rector para que once sean elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado para asegurarse una mayoría junto a sus socios parlamentarios. Además, blinda que la renovación de esos consejeros pueda hacerse por mayoría absoluta en el Congreso en casos de bloqueo en los que no pueda alcanzarse una mayoría de dos tercios. El texto ha salido adelante con 175 votos y el voto en contra del BNG. PP, Vox y UPN se han ausentado de la votación.

“Este decreto sirve para desbloquear el Consejo. Para que no estemos como estuvimos cinco años con el Poder Judicial”, ha defendido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha defendido que el Consejo que salga elegido tras la aprobación de su nuevo funcionamiento será “el más plural de la historia de RTVE”. “Estoy convencido de que nunca habrá habido más grupos proponiendo consejeros, incluso los que hoy no votarán este decreto”, ha defendido el ministro.

Este decreto incluye dos aspectos principales, uno tiene que ver con la composición del órgano de gobierno del ente público, que será más amplio. Y el segundo con la renovación de sus miembros, que corresponde al Parlamento. Con los cambios que ha introducido el Gobierno, queda blindada la posibilidad de que el Congreso apruebe a los nuevos consejeros por mayoría absoluta si se produce un bloqueo que impida que quede aprobada por los dos tercios de la Cámara.

El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso, y 4 de ellos en el Senado. “La composición del Consejo respetará el principio de presencia equilibrada, no podía ser de otra forma, entre hombres y mujeres, tal y como establece la ley que aprobó este Gobierno para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la ley de paridad”, explicó López cuando el texto salió del Consejo de Ministros.

Este es seguramente el cambio más importante que introduce el nuevo decreto porque da mucho más peso a la Cámara Baja que el que tenía hasta ahora. Lo que permite la entrada de consejeros a varias de las fuerzas que forman parte en este momento del bloque de investidura y licuar la cuota del PP. El mandato de los nuevos consejeros será de seis años.

En esa rueda de prensa, la semana pasada, también explicó el cambio tanto en la renovación de la presidencia como de los consejeros. “Para evitar situaciones anómalas, como las que estamos viviendo en la actualidad, esta forma de elección de los dos tercios incluirá una fórmula de desbloqueo para la elección del Consejo. En caso de que no se apruebe en primera votación por dos tercios, será por mayoría absoluta cuando no se alcance esa mayoría de dos tercios”, dijo.

Una fórmula, la de la mayoría absoluta, que sin embargo ya se había utilizado en anteriores ocasiones y que con este decreto el Gobierno quiere blindar para evitar situaciones de bloqueo como la que afectaba al ente en estos momentos. En concreto, dos anteriores decretos, uno de 2017 y otro de 2022, introdujeron cambios para que en ciertas situaciones de bloqueo y de forma transitoria el Congreso y el Senado pudieran aprobar la elección de los miembros del Consejo por mayoría absoluta. Con esta nueva modificación, queda fijado de forma permamente este sistema de doble vuelta.

El decreto ha contado con el apoyo de gran parte del bloque de investidura. Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNV y Podemos han dado sus votos para esta nueva fórmula. “No existe un sistema perfecto”, ha sostenido el portavoz del PNV Joseba Andoni Agirretxea, para anunciar su voto a favor al texto con el argumento de que mejora la “pluralidad”, “Había que desatascar y darle un cauce a una solución insostenible. No es seguramente la que nos hubiera gustado pero es la que es”, ha dicho.

Tanto Sumar como ERC y EH Bildu han precisado también que este nuevo sistema es insuficiente. “Es un primer paso pero insuficiente que intentaremos modificar para corregir varios déficits y posibilitaremos que pueda desbloquearse”, ha dicho la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha aclarado que su formación no ha “pedido” ni “querido” ni “negociado” ningún puesto para entrar en el ente público. “No aspiramos a entrar en entes estatales”, ha dicho.

Tanto el PP como Vox rechazaban el texto, aunque han optado por no participar en el Pleno. La decisión la han tomado después de que la Junta de Portavoces acordara por mayoría suspender la sesión de control al Gobierno, por respeto a las víctimas del temporal que ha dejado más de 50 víctimas en el sureste de España, pero decidiera al mismo tiempo mantener el debate para convalidar este real decreto. La derecha quería que se suspendiera totalmente la actividad parlamentaria. En señal de protesta, han salido del hemiciclo y se han ausentado de la votación aunque su presencia no habría cambiado el resultado. También se han ausentado de la votación los dos diputados de Compromís, por lo que la mayoría del Gobierno ha quedado en 175 escaños y no en 177 como habían previsto inicialmente.