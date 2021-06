El PP vuelve a estrellarse en el Congreso en su segunda iniciativa contra los indultos en una semana

Por segunda vez en siete días el PP, secundado por Vox y Ciudadanos, se ha estrellado contra la amplia mayoría que apoya al Gobierno en la aprobación de los indultos a los nueve políticos condenados por el procés. Apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara la medida de gracia parcial, los de Pablo Casado defendían en el Pleno una proposición de ley para prohibir que se puedan conceder precisamente a quienes hayan cometido los delitos de sedición y rebelión. Como hace una semana, solo ha encontrado apoyos en la derecha. Y la crítica del resto de la Cámara.

Quizá por eso el debate ha transcurrido sin muchos problemas ni interrupciones. El diputado Carlo Rojas ha sido el encargado de defender la proposición del PP, aunque ha dedicado la mayor parte de su intervención a atacar a los indultos concedidos poco antes. "Es el acto de mayor vileza que se recuerda en la historia", ha dicho, para añadir que el Gobierno ha creado una "alarma social sin precedentes". El resto del discurso no ha bajado el tono: "inmolación ética y moral", "fuente generadora de problemas", "indulto en fraude de ley", "autoindulto para seguir gobernando", "pago político", "poner de rodillas a un gobierno para mendigar votos".

A Rojas le ha respondido Rafael Simancas, que ha hecho uso del turno en contra. El portavoz adjunto del PSOE ha respondido con dureza y ha acusado al PP de intentar "agravar" el problema con Catalunya por su propio interés, mientras "el PSOE quiere resolverlo en interés de España". Simancas, como otros diputados después, ha recordado que el PP ha sido el partido que más indultos ha aprobado, algunos de ellos generadores de mucha alarma social. Y también ha reprochado que solo se refieran a estos dos delitos, dejando fuera otros muchos. Entre ellos, los de corrupción: "¿No se puede indultar a los del procés, pero sí a Cospedal si acaba siendo condenada por la Kitchen?".

Simancas también ha recriminado al PP que secundaran la concentración de la Plaza de Colón, convocada por Rosa Díez, a quien ha calificado, irónicamente, como "una fuente inagotable de paz, armonía y de equilibrio". "¿Representa a la sociedad española?", se ha preguntado, para argumentar que "los sindicatos, los empresarios de Barcelona y de Madrid, y los obispos" sí defienden los indultos.

"Se han quedado solos y con esos, que es todavía peor", ha concluido, en referencia a Vox. Pero el partido ultra ha mostrado un apoyo templado a la proposición del PP. De hecho, unos minutos antes una de sus principales dirigentes, Macarena Olona, defendía ante el Pleno una proposición propia para proteger a los denunciantes de corrupción que escondía en sus disposiciones adicionales la modificación de varias leyes orgánicas, entre ellas el Código Penal o la ley penitenciaria, también en casos de sedición o rebelión.

Vox ha insistido este martes en el llamamiento al PP para que registre una moción de censura contra Pedro Sánchez en el próximo periodo de sesiones. Y ha advertido de que, si no lo hace, será el partido de Santiago Abascal el que lo hará. Sería su segunda moción en apenas un año.

En el lado de los apoyos al PP ha estado también el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha insistido en un lenguaje similar al de las otras derechas del Hemiciclo. "Día de luto, día aciago", ha dicho el que fuera candidato de Ciudadanos en las recientes elecciones madrileñas. "Ha puesto al país de rodillas, humillado a los millones de españoles que en octubre de 2017 peleamos por mantener la convivencia", ha añadido. Bal ha reprochado la ausencia de miembros del Gobierno en el Pleno, pese a que este martes había a la misma hora sesión de control al Ejecutivo en el Senado, aunque Sánchez no ha asistido. Del resto de intervenciones, el diputado de Foro, Isidro Martínez, y Carlos García (Navarra Suma) también se han posicionado en contra.

Todos los demás lo han hecho a favor. Aunque no de forma incondicional. El hoy portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha planteado que con la decisión de este martes "se acaba con una injusticia". "Es positivo que salgan de donde nunca debieron estar", ha dicho, para añadir que "se queda corta la medida". "¿Qué van a hacer ante los poderes del Estado controlados por estos señores y que van a la ofensiva?", ha sostenido, en referencia a jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Desde el PNV Miguel Legarda ha recordado que el planteamiento que ha traído el PP a la Cámara Baja ya "se ha debatido varias veces". El diputado vasco ha reprochado a los de Pablo Casado que planteen una "ley ad personam contra los dirigentes independentistas catalanes", y ha reiterado la posición de su partido: "No hubo rebelión, sedición ni golpe de Estado".

Los partidos catalanes también han defendido la medida, aunque han apuntado que se queda corta. Desde el PDeCAT, JxC y ERC han esgrimido el reciente informe del Consejo de Europa que pedía la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes. "Europa marca el camino, amnistía y libertad", ha dicho Miriam Nogueras.

Desde ERC, Carolina Telechea ha aprovechado para recordar que su partido nunca reclamó los indultos, aunque tampoco rechaza la excarcelación de los presos catalanes. "No vamos a dejar desamparadas a las 3.000 personas que ejercieron su derecho a manifestación, de representación o su deber como servidores del Govern", ha dicho, en referencia a las personas encausadas en diferentes procesos emanados de lo ocurrido alrededor del 1-O y que no están afectados por este indulto. Además, ha reiterado que no renunciarán a su objetivo: "La única salida es la amnistía y la autodeterminación".

Por último, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reprochado que el PP esgrima la falta de legitimidad del Gobierno para hacer lo que ha hecho, o una supuesta mayoría social que estaría en contra. "La soberanía no está en Colón, están en esta Cámara", ha defendido Asens. "Estos indultos tienen un doble aval, el de Europa y el de esta Cámara. No es una decisión del Gobierno, es una decisión de esta Cámara donde reside la soberanía", ha reiterado, en referencia al rechazo tanto a esta proposición de ley como a la moción en contra de los indultos de la semana pasada.

El debate de este martes, con todo, solo ha sido el aperitivo. La semana que viene el presidente del Gobierno comparece ante el Pleno a petición propia. Ahí expondrá su justificación de los indultos, que contestarán los principales rostros de los grupos, tanto a favor como en contra. Con todo, volverá a ponerse de relieve que, hoy por hoy, hay una amplia mayoría parlamentaria a favor de la medida de gracia, como quedó demostrado la semana pasada y este mismo martes.