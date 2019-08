La ciudad de mayor crecimiento de Honduras acogerá la Cumbre de Mesoamérica

La ciudad de San Pedro Sula, que hace cinco años fue señalada como la más violenta del mundo, será la sede esta semana de la XVII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de Mesoamérica, a la que han confirmado su asistencia tres presidentes.

Aunque todavía registra altos índices de violencia, en un país con un promedio de entre 10 y 13 homicidios diarios, San Pedro Sula ya no figura como la más violenta del mundo y sigue siendo la de mayor crecimiento de Honduras.

El país centroamericano tiene una población de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres.

Conocida como "La capital industrial" y "La ciudad de los zorzales", San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, se levanta al pie de la cordillera Merendón, su principal pulmón de oxígeno.

La ciudad, con una población de casi un millón de habitantes, está situada en el extenso y fértil Valle de Sula, el más productivo del país, que es cruzado por ríos caudalosos y otras fuentes de agua que contribuyen a la irrigación de cultivos de azúcar, banano, cítricos y palma, entre otros.

Esta región de Honduras, quizá la más rica del país, también se dedica a la ganadería, avicultura y otro tipo de actividades que generan riqueza, entre ellas la industria ensambladora.

Además, tiene, entre otras ventajas preferenciales, disponer de la más importante instalación portuaria del país en el Caribe, Puerto Cortés, situado a unos 50 kilómetros.

Está previsto que a la cumbre de esta semana acudan a esa ciudad representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Nicaragua y República Dominicana.

Los presidentes de Colombia, Iván Duque; Guatemala, Jimmy Morales; y República Dominicana, Danilo Medina han confirmado su asistencia a la cita, que se celebrará bajo rigurosas medidas de seguridad.

"Violencia hay en todas partes, no solo en Honduras y de eso no se ha salvado San Pedro Sula, pero esta ciudad sigue siendo pujante y por lo que representa para el país es que será anfitriona de varios presidentes de Mesoamérica", dijo a Efe uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas de la Comisión de seguridad, que pidió no ser identificado.

Agregó que "la seguridad está garantizada para todos", aunque no saben "todavía cuántos presidentes vendrán".

Como parte de la cumbre, mañana se celebrará el Primer Encuentro Empresarial Mesoamericano, que reunirá a unos 300 empresarios de la región, según la agenda oficial.

De esa reunión los empresarios hondureños esperan que se pueda aumentar la inversión en su país y se facilite la movilidad de mercancías y personas en la región.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, indicó a Efe que espera que el encuentro contribuya a generar una "mayor actividad comercial" entre los países de Mesoamérica.

Añadió que a los empresarios hondureños les interesa "ver cómo se mejora la parte de la movilidad de bienes y personas y los intercambios económicos", además de los acuerdos políticos que puedan lograr los jefes de Estado y de Gobierno para mejorar la economía de los países.

También se espera "una mayor integración económica" entre los países de Mesoamérica y que se incentiven las inversiones en Honduras en los sectores de infraestructura, energía y la industria textil, enfatizó De Pierrefeu.

En su opinión, el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, creado en 1996, y en el que se enmarca la Cumbre Mesoamericana, fomenta la cooperación regional.

Sobre la relación comercial entre México y Honduras, señaló que es "muy fuerte".

México es el segundo socio comercial de Honduras, detrás de Estados Unidos, dijo el alto ejecutivo de la CCIT, y según cifras oficiales, el comercio bilateral con los mexicanos totalizó 682 millones de dólares en 2018.

El Mecanismo de Tuxtla es una iniciativa mexicana cuyo objetivo es "el diálogo político, consolidar la paz y la democracia, y fomentar la cooperación regional".

Fue creado durante la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II, que tuvo lugar en febrero de 1996 en San José de Costa Rica, donde se suscribió la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y México.

Para mejorar la economía hondureña, el presidente de la CCIT dijo que es necesario aprobar una reforma fiscal y "condiciones más claras" para atraer inversiones.