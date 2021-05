Cs apoya al escritor Andrés Trapiello y denuncia el "sectarismo" del PSOE por acusarlo de "revisionismo" histórico

"No sé en qué punto exactamente estamos en desacuerdo con lo que dice en sus libros Trapiello", afirmó Pepu Hernández

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y otros cargos del partido han expresado su apoyo al escritor Andrés Trapiello, destacando que tiene "muy merecida" la Medalla de Madrid en su categoría de Oro que le ha concedido el Ayuntamiento de la capital y han denunciado el "sectarismo" del PSOE por acusarlo de "revisionismo de la historia".

"Andrés Trapiello es un escritor de prestigio, uno de los mayores intelectuales de España y un gran conocedor de Madrid. Tiene muy merecida la medalla de honor de la ciudad. Quienes lo rechazan no dan argumentos porque no los tienen. Todo mi apoyo, Andrés Trapiello", ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

Aunque el PSOE votó este lunes a favor de entregar la condecoración a Trapiello, la concejal socialista Mar Espinar expresó las reticencias de su partido porque, según dijo, "no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa".

Posteriormente, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha dicho que no comparten algunas de las opiniones del escritor leonés y ha cuestionado su posición sobre la Guerra Civil, pero no ha precisado por qué considera que tiene una postura revisionista. "No sé en qué punto exactamente estamos en desacuerdo con lo que dice en sus libros Trapiello", ha manifestado este lunes en una entrevista en Onda Cero.

OPINAR SOBRE TRAPIELLO "SIN HABERLO LEÍDO"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, sospecha que quienes mantienen esta postura es porque "no han leído a Trapiello". Y el portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, considera que "hace falta una gran dosis de ignorancia adicional para negarle la medalla de Madrid a Andrés Trapiello" --aunque el PSOE votó a favor-- y atribuye la posición de los socialistas a su "competición con Podemos", que les hace "mirar a la izquierda radical" y alcanzar "cotas altas de sectarismo".

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha recomendado a Pepu Hernández, exseleccionador nacional de baloncesto, que se lea 'Las armas y las letras', un ensayo de Trapiello sobre la Guerra Civil y ha indicado que opinar sobre este autor "sin haberlo leído" es "tan peligroso como intentar jugar contra la selección de Pepu sin haber pisado una cancha de baloncesto".

Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, ha señalado que "en Trapiello no hay revisionismo, sino conocimiento y rigor". "El desconocimiento va de la mano del dogmatismo y de pactos infames en los actuales dirigentes de PSOE", ha añadido.

También se ha pronunciado en Twitter sobre este asunto Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del PP en el Congreso, que, tras las declaraciones del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha acusado a este partido de "ignorancia y sectarismo", a lo que el propio Trapiello ha contestado: "Exactamente. En este punto estamos".